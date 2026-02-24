Όλα καλά... μα έχει και πιο πάνω!

Ο Απόλλωνας ήταν μια από τις ομάδες που επωφελήθηκαν αρκετά από τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Από την πλευρά του, φρόντισε να επεκτείνει το νικηφόρο σερί, φθάνοντας πλέον στις εννέα συνεχόμενες νίκες, κι από εκεί και πέρα οι απώλειες των πλείστων ομάδων της πρώτης εξάδας τον έβαλαν σε ευνοϊκότερη θέση ενόψει της συνέχειας. Συγκεκριμένα, οι γαλάζιοι, φθάνοντας τους 48 βαθμούς, μείωσαν τη διαφορά στους έξι από την πρωτοπόρο Ομόνοια (54β.), ανεβαίνοντας κιόλας στη δεύτερη θέση, προσπερνώντας την ΑΕΚ που έμεινε στους 46.

Μάλιστα, η ομάδα της Λεμεσού έχει την ευκαιρία να κάνει και το επόμενο βήμα μιας και ακολουθεί το ντέρμπι κορυφής με την Ομόνοια και, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, εάν φύγει με το τρίποντο από το ΓΣΠ, τότε θα ανοίξει η όρεξη για ακόμη περισσότερα.