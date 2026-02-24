Το περσινό πάθημα, δεν έγινε... μάθημα στην ΑΕΚ και φούντωσε η απογοήτευση

Μεγάλη είναι η απογοήτευση στον κόσμο της ΑΕΚ μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα που δέχθηκε η ομάδα στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με ανατροπή από την Ομόνοια Αρ. Οι αντιδράσεις των οπαδών είναι έντονες και αποτυπώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επιρρίπτουν βαρύτατες ευθύνες στον προπονητή, για τη διαχείριση και τις επιλογές του, αλλά και στον τεχνικό διευθυντή για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου. Οι Ιμανόλ Ιδιάκεθ και Τσάβι Ρόκα βρίσκονται στο στόχαστρο, δεχόμενοι δριμεία κριτική. Για πρώτη φορά φέτος, μετά τη λήξη του κυριακάτικου αγώνα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», ο (λιγοστός) κόσμος της ΑΕΚ που βρέθηκε στο γήπεδο αποδοκίμασε προπονητή και ποδοσφαιριστές.

Η δυσαρέσκεια του κόσμου της ΑΕΚ φαίνεται ξεκάθαρα και από τη μικρή παρουσία του στα γήπεδα, αφού η ομάδα δεν πείθει κανέναν ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα, στον αγώνα της Κυριακής, η ΑΕΚ πέταξε στα σκουπίδια μια τεράστια ευκαιρία να πλησιάσει την Ομόνοια και να μπει ξανά στο κόλπο του τίτλου. Το περσινό πάθημα από την Ομόνοια Αρ. (είχε ηττηθεί από τα «περιστέρια» στο «Παπαδόπουλος» με 2-0) δεν της έγινε μάθημα. Οι παίκτες της παρουσιάστηκαν χωρίς πάθος και ψυχή.

Ειδικά η άμυνα έμπαζε από παντού. Ενώ η ΑΕΚ προηγήθηκε στο πρώτο μέρος με το πέναλτι του Μιλίτσεβιτς (8ο γκολ για τον Βόσνιο στόπερ, τα επτά από την άσπρη βούλα) και είχε ευκαιρίες για να πάρει μεγαλύτερο προβάδισμα με τις χαμένες ευκαιρίες του Μπάγιτς, στην επανάληψη έπαθε… ολικό «μπλακ άουτ», δεχόμενη οδυνηρή ήττα που θέτει υπό αμφισβήτηση ακόμα και την ευρωπαϊκή της προοπτική.

Αντί να εκμεταλλευτεί τις απώλειες της Ομόνοιας, της Πάφος F.C. και του Άρη και να γίνει η κερδισμένη της αγωνιστικής, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Πλέον η ΑΕΚ έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας, παρέμεινε στο -8 από την πρωτοπόρο Ομόνοια, ενώ νιώθει την καυτή ανάσα της Πάφος F.C. που είναι μόλις στο -2 απ’ αυτήν. Στην ΑΕΚ ηχούν «καμπανάκια κινδύνου», τα οποία θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές…