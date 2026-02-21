ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτό είναι το συμβόλαιο που προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί

Μέσο από το Μαρόκο «αποκαλύπτει» λεπτομέρειες για τον φορ των ερυθρολεύκων!

Ο Ολυμπιακός έχει προτεραιότητα την ανανέωση του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μέσο από το Μαρόκο παρουσιάζει το συμβόλαιο που προσφέρουν οι ερυθρόλευκοι στον 32χρονο επιθετικό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το sport.le360.ma, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στον Ελ Κααμπί για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με οψιόν ανανέωσης και για τρίτη σεζόν.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ερυθρόλευκοι προσφέρουν στον Μαροκινό αρχισκόρερ τους 2.500.000 ευρώ ετησίως για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά.

Κάτι που σημαίνει πως εάν το δημοσίευμα αληθεύει, ο Ολυμπιακός προτίθεται να καταβάλλει 7.500.000 ευρώ για να κρατήσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο “Γ. Καραϊσκάκης” μέχρι το 2029.

Ο διεθνής Μαροκινός επιθετικός έχει πετύχει 16 γκολ και 2 ασίστ σε 28 αγώνες με τον Ολυμπιακό στην περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά με την ερυθρόλευκη φανέλα έχει 76 τέρματα και 12 ασίστ σε 122 συμμετοχές.

