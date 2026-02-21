ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καμορανέζι: «Κάναμε θαυμάσιο παιχνίδι ειδικά στον χώρο του κέντρου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καμορανέζι: «Κάναμε θαυμάσιο παιχνίδι ειδικά στον χώρο του κέντρου»

Διαβάστε όσα είπε ο Μάουρο Καμορανέζι μετά το τέλος του αγώνα της Ανόρθωσης με την Πάφο

«Η ανάλυση του παιχνιδιού είναι πολύ απλή. Είχαμε προετοιμαστεί πολύ καλά γι’ αυτόν τον αγώνα, κυρίως από πλευράς νοοτροπίας. Κάναμε ένα θαυμάσιο παιχνίδι, ιδίως στη μεσαία γραμμή οι παίκτες μας ήλεγξαν τον ρυθμό. Δεχτήκαμε 2-3 φάσεις στο πρώτο μέρος, κι άλλες τόσες στο δεύτερο ημίχρονο. Απέναντι σε τέτοιου είδους ομάδα αυτό σημαίνει ότι έγινε πολύ καλή δουλειά»

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αγκαλιά συμπαράστασης των παικτών το Ακρίτα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ίντερ «καλπάζει» προς τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θελάδες: «Δημιουργήσαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καμορανέζι: «Κάναμε θαυμάσιο παιχνίδι ειδικά στον χώρο του κέντρου»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η αλληλοεξόντωση στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστής: «Είμαι στη διάθεση της διοίκησης»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία «κτυπήματα» του Ακρίτα που έφεραν το πολύτιμο διπλό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συμβιβασμός με χαμένο και αγωνία για Κις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Απίστευτη απόδραση με ανατροπή για τον Ακρίτα από το ΓΣΠ και πλέον φιγουράρει 8ος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Έχουμε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Πάγωσαν» όλοι στο «Στέλιος Κυριακίδης» - Σοκαριστικός τραυματισμός του Κις και αποβολή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Πέταξε» η Φιλίππα Φωτοπούλου και για πρώτη φορά στην κορυφή των Βαλκανίων!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Δεν πρόλαβε ο Εβάντρο - Η αποστολή της Ομόνοιας για το «αιώνιο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι 17 τελικές του Απόλλωνα έφεραν... μονάχα ένα γκολ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Κόκκινο» στην Τσέλσι στο 93' η Μπέρνλι - Νίκη για την Μπράιτον στο απόγευμα... ιστορίας για τον Μίλνερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη