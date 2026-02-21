Καμορανέζι: «Κάναμε θαυμάσιο παιχνίδι ειδικά στον χώρο του κέντρου»
Διαβάστε όσα είπε ο Μάουρο Καμορανέζι μετά το τέλος του αγώνα της Ανόρθωσης με την Πάφο
«Η ανάλυση του παιχνιδιού είναι πολύ απλή. Είχαμε προετοιμαστεί πολύ καλά γι’ αυτόν τον αγώνα, κυρίως από πλευράς νοοτροπίας. Κάναμε ένα θαυμάσιο παιχνίδι, ιδίως στη μεσαία γραμμή οι παίκτες μας ήλεγξαν τον ρυθμό. Δεχτήκαμε 2-3 φάσεις στο πρώτο μέρος, κι άλλες τόσες στο δεύτερο ημίχρονο. Απέναντι σε τέτοιου είδους ομάδα αυτό σημαίνει ότι έγινε πολύ καλή δουλειά»