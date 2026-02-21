O Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά που έγινε... 800άρης

Ο Ματιέ Βαλμπουενά συμπλήρωσε τις 800 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν τη σέντρα του αγώνα της ομάδας Β’ των ερυθρόλευκων με την Καλαμάτα για τη Super League 2. Τη βράβευση έκανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά για τις 800 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα.

Τη βράβευση έκανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς.

Συγχαρητήρια Ματιέ!».