O Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά που έγινε... 800άρης

Δεν λέει να κρεμάσει τα... παπούτσια ο αγέραστος Γάλλος!

Ο Ματιέ Βαλμπουενά συμπλήρωσε τις 800 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν τη σέντρα του αγώνα της ομάδας Β’ των ερυθρόλευκων με την Καλαμάτα για τη Super League 2. Τη βράβευση έκανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά για τις 800 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα.

Τη βράβευση έκανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς.

Συγχαρητήρια Ματιέ!».

