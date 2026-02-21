Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός

Ο Αντρέ Λουίζ που ξεκίνησε για πρώτη φορά μετά τον ερχόμενο του στον Πειραιά στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού απείλησε στο 6' με σουτ που κόντραρε και κατέληξε στην αγκαλιά του πορτιέρε των φιλοξενούμενων. Δέκα λεπτά μετά ο Νασιμέντο με ωραία ενέργεια και σουτ δεν δυσκόλεψε τον Κουτσερένκο. Οι Πειραιώτες είχαν την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν τη μεγάλη στιγμή για γκολ.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά μετά από ώρα στο ματς, με την εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο να σταματάει στο τείχος. Ο Σιπιόνι στο 35ο λεπτό με σουτ εκτός περιοχής είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση, αλλά έφυγε ελάχιστα άουτ. Ο Ολυμπιακός κατάφερε τελικά να βρει δίχτυα στο 37ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο από τα δεξιά και κεφάλια του Πιρόλα για το 1-0. Αυτό ήταν το πρώτο τέρμα του Ιταλού στόπερ με τη φανέλα των ερυθρόλευκων.

Οι Αγρινιώτες προσπάθησαν να... χτυπήσουν τον Ολυμπιακό κυρίως στην αντεπίθεση. Στο 43' ο Ταρέμι έχασε τεράστια στιγμή για το 2-0 στο τετ α τετ με τον Κουτσερένκο που απέκρουσε την μπάλα στο πλασέ του Ιρανού φορ. Ένα λεπτό μετά ο Ταρέμι με ωραία ενέργεια και σουτ απείλησε την εστία των φιλοξενούμενων.

Πέντε λεπτά μετά την επανεκκίνηση στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο 2-0, όταν ο Κοστίνια γύρισε ωραία τη μπάλα και ο Ταρέμι με σουτ έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Παναιτωλικού. Οι Πειραιώτες μπήκανε δυνατά στην επανάληψη και δύο λεπτά μετά ο Τσικίνιο πήρε την πάσα του Ταρέμι και πλάσαρε από πλάγια θέση, αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά. Ο Σιπιόνι με μακρινό άστοχο σουτ στο 54' είχε ακόμη μια τελική για τους γηπεδούχους.

Ο Αντρέ Λουίζ με λόμπα προσπάθησε στο 57' να βρει δίχτυα, αλλά ήταν λίγο άστοχος. Ένα λεπτό μετά ο Ταρέμι με σουτ δεν ανησύχησε τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων. Ο Λουίζ είχε διπλή ευκαιρία στο 65' για να βρει δίχτυα, αλλά ήταν άστοχος. Δύο λεπτά μετά ο Βραζιλιάνος είχε να καλή στιγμή, αλλά το σουτ του κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης ο Νασιμέντο σούταρε ψηλά. Ο Ολυμπιακός έπαιζε σε υψηλά επίπεδα και στο 68' ο Λουίζ είχε ακόμη μια καλή στιγμή για γκολ, αλλά ο Κουτσερένκο έδιωξε τον κίνδυνο. Ένα λεπτό μετά ο Γκαρθία σούταρε, αλλά πάλι ο πορτιέρε του Παναιτωλικού έδιωξε σε κόρνερ τη μπάλα.

Στη συνέχεια της φάσης η κεφαλιά του Πιρόλα έφυγε ελάχιστα άουτ. Ο Ολυμπιακός είχε κλείσει στα καρέ του τον Παναιτωλικό και σπαταλούσε την μια φάση μετά την άλλη, χωρίς να μπορεί να βρει δεύτερο τέρμα. Οι Αγρινιώτες απείλησαν μετά από πολύ ώρα στο 78' με το σουτ του Μάτσαν να περνά λίγο άουτ. Τρία λεπτά μετά ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά είχε νέα ευκαιρία για το 2-0 του Ολυμπιακού.

Ο Σμυρλής στο 86' με σουτ από πλάγια θέση απείλησε την εστία του Τζολάκη, που έδιωξε τη μπάλα. Ο Ορτέγκα στο 88' από θέση... βολής δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κουτσερένκο. Ένα λεπτό μετά ο Γιαζίτσι σκόραρε μέσα από την περιοχή μετά από ωραία ενέργεια και πάσα του Νασιμέντο για το 2-0 του Ολυμπιακού.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκραναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστεμπάν, Μάτσαν, Λομπάτο, Ρόσα, Μπάτζι.

