Η Ίντερ «καλπάζει» προς τον τίτλο

Για 74 λεπτά η Ίντερ η Ίντερ δεν μπορούσε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Λέτσε. Από τη στιγμή, όμως, που άνοιξε το σκορ με τον Μχιταριάν, ήρθε και το δεύτερο γκολ από τον Ακάντζι, με αποτέλεσμα οι «νερατζούρι» να φύγουν νικητές από το «Βια ντελ Μάρε» με 2-0 και να κάνουν ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A.

Μετά από 26 αγωνιστικές (12 πριν από το φινάλε της σεζόν) η ομάδα του Κρίστινα Κίβου έχει «οικοδομήσει» μια διαφορά 10 πόντων από τη «συμπολίτισσα» Μίλαν (με ματς περισσότερο) και, πλέον, μόνο εάν «αυτοκτονήσει» δεν θα κόψει πρώτη το νήμα για την κατάκτηση του «σκουντέτο». Νωρίτερα, η Κόμο υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας, έχει βάλει για τα καλά πλώρη προς το Champions League, μετά και το μεγάλο «διπλό» στο Τορίνο με 2-0 επί της Γιουβέντους.

Μεγαλώνοντας, έτσι, την κρίση στους γηπεδούχους, οι οποίοι προέρχονταν και από τη βαριά ήττα από τη Γαλατασαράι στην Τουρκία με 5-2.

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

