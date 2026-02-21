(ΒΙΝΤΕΟ) Η Οσασούνα «τέζαρε» την Ρεάλ στο 90΄!

Η Ρεάλ γνώρισε οδυνηρή ήττα με 2-1 από την Οσασούνα εκτός έδρας με γκολ που δέχθηκε στο 90′, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να ξεφύγει βαθμολογικά στην κορυφή της La Liga και δίνοντας στην Μπαρτσελόνα την ευκαιρία να περάσει πρώτη με νίκη επί της Λεβάντε (22/02, 17:15).

Το σκορ άνοιξε για τους γηπεδούχους στο 38’, όταν ο Μπούντιμιρ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, έπειτα από πέναλτι που υπέπεσε ο Κουρτουά στο 36’, αντικρίζοντας και την κίτρινη κάρτα.

Η Βασίλισσα βρήκε απάντηση στο 73’, με τον Βινίσιους να ισοφαρίζει ύστερα από πάσα του Βαλβέρδε και να δίνει εκ νέου ελπίδες στους μερένχες για την ανατροπή.

Ωστόσο, το τελικό πλήγμα για την ομάδα του Αρμπελόα ήρθε στο 90’, όταν ο Ραούλ Γκαρσία διαμόρφωσε το 2-1, σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Έτσι, οι μερένχες έχασαν την ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά από τους μπλαουγκράνα στους πέντε βαθμούς, οι οποίοι πλέον έχουν τη δυνατότητα, με νίκη επί της Λεβάντε, να ανέβουν στην κορυφή της La Liga.

ΟΣΑΣΟΥΝΑ: Ερέρα, Ρόζιερ, Κατένα, Εράντο, Γκαλάν, Μονκαγιόλα, Τορρό, Μπούντιμιρ, Ορόθ, Μουνιόθ, Γκαρσία.

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Καρρέρας, Αλάμπα, Ασένσιο, Καρβαχάλ, Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Βαλβέρδε, Βινίσιους, Εμπαπέ.

SPORT24.GR