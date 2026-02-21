Άντεξε στην Τρίπολη ο Ατρόμητος και βάζει σε μπελάδες τον Asteras AKTOR!

Πάρτι έστησε ο Ατρόμητος στην Τρίπολη στο πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας αέρα δύο τερμάτων, ωστόσο στην επανάληψη ο Asteras AKTOR πραγματοποίησε τη δική του αντεπίθεση, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα (1-2) και το… φάντασμα του υποβιβασμού παραμένει άκρως ζωντανό για τους Αρκάδες, στο πλαίσιο της 22η αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με τη νίκη αυτή οι Περιστεριώτες ασκούν περαιτέρω πίεση στον ΟΦΗ για να του πάρει τη θέση στο γκρουπ 5-8 πλησιάζοντας στο -1, ωστόσο οι Κρητικοί έχουν και δύο παιχνίδια λιγότερα. Από την απέναντι πλευρά τα πράγματα έχουν αρχίσει να ζορίζουν επικίνδυνα για τους Αρκάδες, διότι παραμένουν στην προτελευταία θέση στο -4 από την AEL Novibet, η οποία σαφώς έχει δεν έχει αγωνιστεί ακόμη για την τρέχουσα αγωνιστική.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Μίλαν Ράσταβατς τοποθέτησε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 με τον Παπαδόπουλο στα γκολπόστ. Η αμυντική γραμμή των Αρκάδων απαρτιζόταν από τους Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Καστάνιο και Σιλά, με τους Μούμο και Τσίκο στα χαφ. Αριστερά μπήκε ο Κετού, δεξιά ο Μίτροβιτς και μπροστά από τον Μπαρτόλο αγωνίστηκε ο μοναδικός προωθημένος Μακέντα.

Από την απέναντι πλευρά ο Ντούσαν Κέρκεζ επέλεξε επίσης το σύστημα 4-2-3-1 με τον Χουτεσιώτη στο τέρμα. Οι Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος και Μουντές να τοποθετούνται στην άμυνα. Τσιγγάρας και Μουτουσαμί τοποθετήθηκαν στο κέντρο, με τον Μίχρολ σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά αγωνίστηκε ο Μπακού, δεξιά ο Γιουμπιτάνα και στην κορυφή της επίθεσης ο Τσούμπερ.

Το ματς:

Η πρώτη φάση της αναμέτρησης άργησε να έρθει. Ο Γιουμπιτάνα στο 21ο λεπτό εξασφάλισε λίγο χώρο για τον εαυτό του, έκανε το σουτ, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να πιέζει και απείλησε ξανά στο 27ο λεπτό. Ο Μπακού πραγματοποίησε μία γλυκιά σέντρα από τα αριστερά στοχεύοντας το κεφάλι του Γιουμπιτάνα. Αυτός επιχείρησε να σκοράρει, ωστόσο ο Παπαδόπουλος κατάφερε με τα εξαιρετικά του αντανακλαστικά να διώξει την μπάλα.

Στην αμέσως επόμενη φάση ήρθε και το γκολ που χάρισε το προβάδισμα στον Ατρόμητο. Ο Γιμπουτάνα ανέλαβε τώρα τον ρόλο του δημιουργού και με άψογη μπαλιά βρήκε τον Μανσούρ στην κίνηση, μέσα στην περιοχή των Αρκάδων και αυτός με έξοχη κεφαλιά άνοιξε το σκορ, νικώντας τον Παπαδόπουλο για το 1-0 στο 27’.

Σε τρελά κέφια βρέθηκε ο Γιουμπιτάνα ο οποίος συνέχισε να είναι ένας μόνιμος πονοκέφαλος για την άμυνα του Asteras AKTOR. Στο 41ο λεπτό ο Μίχρολ έβγαλε μία καταπληκτική μπαλιά, με τον 26χρονο νξα ξεχύνεται στον κενό χώρο. Αφού πρώτο έριξε στο χορτάρι τον Καστάνιο με εξαιρετική ντρίμπλα, εκτέλεσε από τις παρυφές της περιοχής και έγραψε με υπέροχο τρόπο το 2-0.

