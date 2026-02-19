Ανησυχία στον ΠΑΟΚ με Λόβρεν - Ενοχλήσεις στο γόνατο και μαγνητική για να φανεί η ζημιά

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ντέγιαν Λόβρεν αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Θέλτα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο. Ο Κροάτης στόπερ δέχθηκε δυνατό χτύπημα προς το φινάλε της αναμέτρησης και από τότε αισθάνεται ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο του γονάτου.

Ο έμπειρος αμυντικός θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει τα αποτελέσματα με κομμένη την ανάσα. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Λόβρεν δεν θα είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ, κάτι που δημιουργεί νέο «πονοκέφαλο» στον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της συνέχειας.

Πηγή: sport-fm.gr