«Πράσινη»... τρέλα για την ρεβάνς: Και δεύτερη πτήση τσάρτερ για Ισπανία!

Η πτήση διοργανώνεται από το Aktina Travel Group και όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού ενδιαφέρονται θα μπορούν από το πρωί (10:30) του Σαββάτου να επικοινωνήσουν για να κάνουν κράτηση.

Πρόκειται για μια ακόμα όμορφη ενέργεια, που έχει ως στόχο να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι «πράσινοι» οπαδοί στην Σεβίλλη για το τεράστιο ματς με την Ρεάλ Μπέτις.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Η τρέλα σας γράφει χιλιόμετρα και η Σεβίλλη πρασινίζει!

Μετά το τεράστιο ενδιαφέρον σας, ανακοινώνουμε την αναχώρηση και 2ης αυθημερόν πτήσης τσάρτερ, ώστε να είμαστε ακόμη περισσότεροι δίπλα στην ομάδα μας στην μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μπέτις.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις από αύριο 14/3 και από τις 10:30 στα στοιχεία επικοινωνίας της Aktina Travel Group στο 210 9002617 ή 210 9002629 και στο mail paofccharter@aktinatravelgroup.com

Όπως πάντα, έτσι και την Πέμπτη, όλοι μαζί για την πρόκριση!».

