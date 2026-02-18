ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Αυτά τα χρήματα κερδίζουν οι ερυθρόλευκοι με την πρόκριση στους 16 του Champions League

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη μεγαλύτερη πρόκληση της φετινής σεζόν, καθώς εκτός από την επιστροφή στους 16 του Champions League μετά από 12 χρόνια, θέλει την πρόκριση απέναντι στη Λεβερκούζεν για να βάλει στα ταμεία του ένα τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα ποσό.

Το μαγικό ταξίδι του Ολυμπιακού στα… αστέρια συνεχίζεται, με τους “ερυθρόλευκους” να έχουν μπροστά τους την πιο δύσκολη αποστολή.

Η Λεβερκούζεν αποτελεί το τελευταίο τους εμπόδιο για τη συμμετοχή στους 16 του Champions League για όγδοη φορά στην ιστορία τους και την επιστροφή στην εν λόγω φάση του θεσμού για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Η πρώτη πράξη της ελληνογερμανικής “μονομαχίας” θα λάβει χώρα στο “Γ. Καραϊσκάκης” το βράδυ της Τετάρτης (18/02, 22:00, MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD, LIVE από το Matchcenter του SPORT24) και εκτός των άλλων, οι παίκτες των νταμπλούχων Ελλάδας και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αγωνιστούν και για την οικονομική εκτόξευση της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει 43.151.000 ευρώ από τη μέχρι τώρα πορεία του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ποσό μεγαλύτερο συνολικά και από τους τρεις υπόλοιπους ελληνικούς εκπροσώπους στην Ευρώπη (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ), ενώ θα κερδίσει ακόμα περισσότερα εάν πετάξει εκτός τους Γερμανούς.

Συγκεκριμένα, η πρόκριση στους 16 δίνει σε κάθε ομάδα επιπλέον 11.000.000 ευρώ.

Τα χρήματα που κυνηγάει στο Champions League

Πρόκριση στη φάση των 16: 11.000.000 ευρώ ανά ομάδα

Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ ανά ομάδα

Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ ανά ομάδα

Πρόκριση στον τελικό: 18.000.000 ευρώ ανά ομάδα

Ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6.500.000 ευρώ

