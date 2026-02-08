Χαμογέλασε στη ματσάρα με τον Λεβαδειακό πριν τα… σπουδαία της Τετάρτης ο ΟΦΗ!

Με 3-4-3 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης, με Λίλ τερματοφύλακα και Κρίζμανιτς, Πούγγουρα, Κωστούρα τριάδα στόπερ. Ο Μαρινάκης ξεκίνησε στο δεξί άκρο, ο Χατζηθεοδωρίδης στο αριστερό, με τους Αποστολάκη, Κανελόπουλου να αποτελούν το δίδυμο στον άξονα, πίσω από την τριάδα των Θεοδοσουλάκη, Σενγκέλια και Σαλσέδο. Εκτός αποστολής έμειναν Νους, Ισεκά, Νέιρα και Καραχάλιος.Από την άλλη, ο Νίκος Παπαδόπουλος επέλεξε σύστημα 4-2-3-1, με τον Άνακερ γκολκίπερ και τους Τσάπρα, Αμπού Χάνα, Κορνέζο και Βήχο τετράδα άμυνας μπροστά του. Νίκας και Κωστή ξεκίνησαν στον άξονα, με τους Μανθάτη, Συμελίδη στα άκρα και με τον Μπάλτσι πίσω από τον Πεντρόσο. Απόντες οι τιμωρημένοι Λοντίγκιν, Τσόκαϊ και οι τραυματίες Μάγκνουσον, Λαγιούς, ενώ εκτός έμεινε τελευταία στιγμή ο Όζμπολτ λόγω ίωσης.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τα πατήματα τους στο πρώτο πεντάλεπτο και με τον Λεβαδειακό να προηγείται εκμεταλλευόμενος την πρώτη τελική που δημιούργησε, στο 8’! Σε φάση που ξεκίνησε από τα αριστερά και από τον Βήχο, Συμελίδης, Μπάλτσι και Πεντρόσο συνεργάστηκαν σε υπέροχο τριγωνάκι, με τον τελευταίο να πλασάρει σωστά τον Λίλο για να ανοίξει το σκορ!

Η απάντηση του ΟΦΗ ήταν άμεση, αφού μόλις δύο λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση, με τους γηπεδούχους να δικαιώνονται για την πίεσή του ψηλά και με τον Κανελλόπουλο να κάνει ασίστ πέφτοντας, πριν ο Θεοδοσουλάκης σκοράρει για το 1-1!

Στο 12’ οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι μετά από μπέρδεμα του Λίλο και πέσιμο του Πεντρόσο εντός της μεγάλης περιοχής, με διαιτητή και VAR να δείχνουν «παίζετε», ενώ στο 15’ ο ΟΦΗ έχασε σημαντική ευκαιρία, με τον Κανελλόπουλο να εκτελεί φάουλ με σέντρα και με τον Σαλσέδο να παίρνει κεφαλιά που πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Άνακερ.

Στο 22’ ο Λεβαδειακός έβγαλε γρήγορη αντεπίθεση, με τον Μανθάτη να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, αλλά να επιλέγει να κάνει συρτό γύρισμα αντί για σουτ και με τη φάση να περνάει, ενώ στο 24’ ο Μανθάτης έκανε σέντρα από τα δεξιά, με τον Πεντρόσο να μην προλαβαίνει να πεταχτεί στην πορεία της μπάλας, όντας πολύ κοντά στην εστία των φιλοξενούμενων. Στο 24’ ο Μανθάτης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μετά από μια βαθιά μπαλιά του Νίκα, αλλά πλάσαρε πάνω στον Λίλο, ενώ στο 36’ και μετά από κόρνερ του Σενγκέλια, ο Χατζηθεοδωρίδης έπιασε εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση, αναγκάζοντας τον Άνακερ σε δύσκολη επέμβαση.

Στο 37’ ο ΟΦΗ έκανε την ανατροπή με ένα πανέμορφο γκολ του Σαλσέδο, ο οποίος συνέκλινε από τα αριστερά και σούταρε με πάρα πολλή δύναμη όντας λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Λεβαδειακό να έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στο 57’, όταν μετά από έναν ακόμα όμορφο συνδυασμό των ποδοσφαιριστών του, ο Τσάπρας έκανε το συρτό γύρισμα από τα δεξιά και ο Παλάσιος νίκησε τον Λίλο με πλασέ στην κίνηση για το 2-2!

Στο 65’ ο Λεβαδειακός έβγαλε γρήγορη αντεπίθεση, η οποία ξεκίνησε από μαγική ατομική ενέργεια του Κωστή και ολοκληρώθηκε με ένα δυνατό και συρτό σουτ του Τσάπρα που έφυγε λίγο άουτ, ενώ στο 69’ και μετά από μπέρδεμα στην άμυνα των φιλοξενούμενων, ο Φούντας δεν βρήκε εστία με γυριστό σουτ του από το ύψος του πέναλτι.

Τελικά, ο ΟΦΗ πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 76’, όταν Αθανασίου, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή στο ματς λίγο νωρίτερα για να κάνει το ντεμπούτο του με τους Κρητικούς, «τσίμπησε» υπέροχα την μπάλα πάνω από τον Τσάπρα και έβγαλε υπέροχη συρτή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Σενγκέλια να μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα για να βάλει το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα και να «γράψει» το 3-2!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

OΦΗ (Κόντης): Λίλο - Πούγγουρας, Κωστούλας (83’ Χριστόπουλος), Κρίζμανιτς – Μαρινάκης (75’ Γκονθάλεθ), Αποστολάκης, Κανελλόπουλος (46’ Ανδρούτσος), Χατζηθεοδωρίδης (60’ Αθανασίου) – Θεοδοσουλάκης (60’ Φούντας), Σενγκέλια, Σαλσέδο

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Άνακερ - Τσάπρας, Χάνα, Κορνέζος, Βήχος – Νίκας (46’ Λαμαράνα), Κωστή, Μανθάτης (46’ Βέρμπιτς), Μπάλτσι (46’ Παλάσιος), Συμελίδης (83’ Παπαδόπουλος) – Πεντρόσο (73’ Οζέγκοβιτς)

sport-fm.gr