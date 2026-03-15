Η επιστροφή της «βασίλισσας»: Κυπελλούχος μετά από 17 χρόνια η ΑΕΛ!

Το πρώτο τρόπαιο της «βασίλισσας» του κυπριακού μπάσκετ ΑΕΛ μετά από 17 χρόνια είναι γεγονός!

Η ομάδα της Λεμεσού με προπονήτρια την Κάλια Παπαδοπούλου στέφθηκε κυπελλούχα για τη σεζόν 2025/26 επικρατώντας στον μεγάλο τελικό του Κεραυνού με 81-79 στο στάδιο «Tάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία».

Πρωταγωνιστές για την ΑΕΛ ήταν οι Τέιτ (25 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κλαρκ (22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Φλάουερς (20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Από τον Κεραυνό ξεχώρισε ο Τίγκας με 22 πόντους.

Αυτό είναι το δέκατο κύπελλο της ΑΕΛ, στη 19η της συμμετοχή σε τελικό, με την τελευταία της κατάκτηση να χρονολογείται από το 2009, όταν κατέκτησε το τελευταίο γενικότερα τρόπαιό της μέχρι σήμερα.

Από την άλλη, ο πολυνίκης του θεσμού Κεραυνός δεν κατόρθωσε να φτάσει σε τρίτη διαδοχική κατάκτηση του κυπέλλου και πέμπτη τα τελευταία επτά χρόνια, μένοντας στα 13 τρόπαια.

Σημειώνεται πως αυτή είναι και η πρώτη νίκη της ΑΕΛ σε τελικό κυπέλλου με τον Κεραυνό καθώς στις τέσσερις προηγούμενες συναντήσεις τους νικητές ήταν οι Στροβολιώτες (1998, 2006, 2007, 2022).

Θυμίζουμε πως η ΑΕΛ στον δρόμο προς την κατάκτηση του τροπαίου είχε αποκλείσει πρώτα τον Αχιλλέα (79-69) και ακολούθως τον ΑΠΟΕΛ (85-76) πριν υποτάξει και τον Κεραυνό στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 36-27, 57-49, 81-79

To ρεπορτάζ του αγώνα από την ΚΟΚ:

Η TRIA EKA ΑΕΛ είναι η κάτοχος του Κυπέλλου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026!

Η ομάδα της Λεμεσού, έφθασε για 10η φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του Κυπέλλου, αλλά και για πρώτη φορά μετά από το 2009, καθώς μετά από μιαν συναρπαστική αναμέτρηση που έγινε στο «Τ. Παπαδόπουλος-Ελευθερία», κέρδισε τον Κεραυνό, στον 57ο τελικό του θεσμού με 81-79!

Στο ημίχρονο, η ΑΕΛ είχε προηγηθεί με 36-27 και παρά την προσπάθεια του Κεραυνού στην επανάληψη, η μετέπειτα Κυπελλούχος κράτησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της και στο τέλος, έφθασε στην επικράτηση-κατάκτηση του Τροπαίου!

Κορυφαίος σε ατομική αξιολόγηση για τη νικήτρια ήταν ο Flowers, που σημείωσε 20 πόντους και αξιολογήθηκε με 27 βαθμούς.

Πολυτιμότερος του τελικού, αναδείχθηκε ο Tate της ΑΕΛ.

Σε αργούς ρυθμούς ξεκίνησε ο 57ος τελικός, με τις δυνατές άμυνες να είναι το κύριο γνώρισμα της αναμέτρησης και ενώ στο 6`, η ΑΕΛ ήταν μπροστά με 8-6.

Στη συνέχεια η ΑΕΛ, που είχε ένα ελαφρύ προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της 1ης περιόδου, προηγήθηκε με 15-11, ενώ στο 10λεπτο, η ομάδα της Λεμεσού προηγήθηκε με 18-14.

Αν και στην αρχή της 2ης περιόδου ο Κεραυνός μείωσε σε 18-17, στη συνέχεια η ΑΕΛ, καλύτερη και στις δυο πλευρές του γηπέδου, δημιούργησε ένα σερί 9-0, χάριν στο οποίο άνοιξε τη διαφορά στο +10 (27-17).

Το σερί της ΑΕΛ διευρύνθηκε στο 12-0, όταν λίγο μετά το 16`, προηγήθηκε με 30-17.

Ο Κεραυνός έδειξε αντίδραση μετά από αυτήν την εξέλιξη και με 4-0 σερί, μείωσε σε 30-21.

Όμως λίγο πριν το 19`, η διαφορά επανήλθε στο +13 (34-21), πάντα για την ΑΕΛ, που προηγήθηκε στο ημίχρονο με 36-27.

Στο -3 (41-38) έριξε τη διαφορά ο Κεραυνός στις αρχές της 3ης περιόδου, καθώς εύρισκε με περισσότερη ευκολία λύσεις στην επίθεση και ενώ είχε καταγράψει ένα σερί 8-0.

Όμως λίγο μετά το 26`, η ΑΕΛ ήταν μπροστά με 50-41 και ενώ οι δυο ξένοι center (Taylor, για ΑΕΛ και Hatfield για Κεραυνό), αλλά και οTate (ΑΕΛ) είχαν χρεωθεί με 4 φάουλ, ενώ λίγο μετά ο Πασιαλής αποβλήθηκε με 5 φάουλ.

Λίγο πριν το 28`, η ΑΕΛ άνοιξε τη διαφορά στους 10, όταν προηγήθηκε με 53-43, ενώ στο 30`, η ομάδα της Λεμεσού ήταν μπροστά με 57-49.

Στις αρχές της 4ης περιόδου, ο Κεραυνός μείωσε σε 57-53 και ενώ λίγο μετά, ο Taylor, έφευγε με 5 φάουλ.

Λίγο μετά, ο Κεραυνός μείωσε σε 58-56, αλλά λίγο πριν το 36`, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 67-58.

Στο 38`, η ΑΕΛ ήταν μπροστά με 70-64, αλλά στο 38:44 ο Κεραυνός μείωσε σε 70-67.

Με καλάθι του Flowers, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 72-67 στο 39` και πλέον ήταν κοντά στην κατάκτηση του Κυπέλλου!

Όμως μετά το 73-67 της ΑΕΛ, στο 39:26 ο Κεραυνός μείωσε και πάλι στους τρεις (73-70).

Στα τελικά χρονικά σημεία, οι του Κεραυνού επεδίωξαν με φάουλ να σταματούσαν το χρόνο, αλλά οι της ΑΕΛ, ήταν εύστοχοι από τη γραμμή και κρατούσαν τη διαφορά, παρά την ευστοχία του Κεραυνού από το τρίποντο.

Έτσι με αυξομείωση της διαφοράς από τους τρεις, στους πέντε και στους έξι πόντους, πάντα για την ΑΕΛ, τελικά η ομάδα της Λεμεσού έφθασε στη νίκη-κατάκτηση του Κυπέλλου, με τελικό αποτέλεσμα, 81-79.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 22 (2), Μάρκου, Τate 25 (1), Flowers 20 (1), Taylor 7, Αρμακόλας 3 (1), Μονιάτης, Faye, Γεωργίου 2, Watts 2.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 4, Hicks, Μιχαήλ 12 (2), Wright 14 (2), Crockett 12, Πασιαλής 2, Στυλιανού 11 (3), Κουμής, Φ. Τίγκας 22 (2), Στ. Τίγκας, Παυλίδης 2.