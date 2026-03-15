Δεν είμαστε ο φτωχός συγγενής

Παλιότερα, όταν γίνονταν οι ευρωπαϊκές κληρώσεις για τις ομάδες μας, το ερώτημα που προέκυπτε μετά ήταν: «πόσα θα φάμε». Ήταν άθλος αν περνούσαμε έναν προκριματικό γύρο. Το συλλογίστηκα αυτό, λίγο μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ στο Λονδίνο, απέναντι σε μία ομάδα της Premier League όπως είναι η Κρίσταλ Πάλας.

Ένα αποτέλεσμα που έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι μπορούμε για πολύ περισσότερα. Απλώς, εμείς οι ίδιοι υποτιμούμε τις ομάδες μας. Ναι δεν γίναμε υπερδυνάμεις. Δεν είμαστε ωστόσο ο φτωχός συγγενής. Η κατάκτηση της 15ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA το αποδεικνύει περίτρανα. Έχουν αρχίσει να μας υπολογίζουν και στο μέλλον θα μας υπολογίζουν πολύ περισσότερο, γιατί γίνονται άλματα από τις ομάδες μας που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

X.X