Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο «Alphamega»

To διπλό που θα τον ανεβάσει στην πέμπτη θέση και θα τον κρατήσει σε επαφή με τις θέσεις Ευρώπης επιδιώκει να πάρει ο ΑΠΟΕΛ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη για την 26η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Πάμπλο Γκαρσία προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με την Ανόρθωση, καθώς Αντωνίου, Μαρκίνιος και Ολαγίνκα πήραν τις θέσεις των Λαίφη, Αμπάγκνα και Ντράζιτς (θυμίζουμε πως ο Λαίφης είναι τραυματίας ενώ ο Αμπάγκνα έμεινε εκτός καθώς ετοιμάζεται να πάρει μεταγραφή στην Ορνταμπάσι).

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού, Αντωνίου, Μπρόρσον, Μιρ, Ρόσα,Τομάς, Ντάλσιο, Μαντσίνι, Μαρκίνιος, Ολαγίνκα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Περέιρα, Χριστοδούλου, Ντέγκενεκ, Μάγιερ, Ντράζιτς, Μαϊόλι, Πουρσαϊτίδης, Άπια, Γιαννακού.