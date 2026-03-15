Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο «Alphamega»

To διπλό που θα τον ανεβάσει στην πέμπτη θέση και θα τον κρατήσει σε επαφή με τις θέσεις Ευρώπης επιδιώκει να πάρει ο ΑΠΟΕΛ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη για την 26η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Πάμπλο Γκαρσία προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με την Ανόρθωση, καθώς Αντωνίου, Μαρκίνιος και Ολαγίνκα πήραν τις θέσεις των Λαίφη, Αμπάγκνα και Ντράζιτς (θυμίζουμε πως ο Λαίφης είναι τραυματίας ενώ ο Αμπάγκνα έμεινε εκτός καθώς ετοιμάζεται να πάρει μεταγραφή στην Ορνταμπάσι).

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού, Αντωνίου, Μπρόρσον, Μιρ, Ρόσα,Τομάς, Ντάλσιο,  Μαντσίνι, Μαρκίνιος, Ολαγίνκα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Περέιρα, Χριστοδούλου, Ντέγκενεκ, Μάγιερ, Ντράζιτς, Μαϊόλι, Πουρσαϊτίδης, Άπια, Γιαννακού.

 

 

Ενδεκάδα με έκπληξη από Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τι είπε ο Αταμάν στους παίκτες του μετά τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

LIVE: Άρης - ΑΠΟΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δήλωση που θα φέρει... μπόλικη συζήτηση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καμορανέζι: «Το είπα και στον προπονητή του Απόλλωνα...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οργή Μπαρτζώκα: «Κάθε χρόνο τα ίδια εδώ! Στον Πανιώνιο άφησα μισθούς κι αυτό είναι το "ευχαριστώ"»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έρχεται άσφαιρη στη Λάρνακα η Κρίσταλ Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοσάδα: «Τιμή μου που έκλεισα την πρώτη φάση αήττητος - Εγώ θα ήθελα Κύπριους διαιτητές»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κάνει... κουμάντο η Γιουνάιτεντ για το Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοπαλία από... αέρος στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η επιστροφή της «βασίλισσας»: Κυπελλούχος μετά από 17 χρόνια η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Η ανεβασμένη Ανόρθωση έμεινε όρθια και με τον Απόλλωνα που έφυγε... πληγωμένος από το «Παπ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έβαλε τα κλάματα ο Αντονέλι μετά την πρώτη νίκη στη F1: «Δεν έχω λόγια, είναι ένα όνειρο»

AUTO MOTO

|

Category image

Με καρέ αλλαγών η ενδεκάδα του Άρη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο «Alphamega»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

