Λοσάδα: «Τιμή μου που έκλεισα την πρώτη φάση αήττητος - Εγώ θα ήθελα Κύπριους διαιτητές»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της ομάδας του με την Ανόρθωση (1-1) για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης.

«Τελείωσε η πρώτη φάση και ξεκινά το πιο ωραίο κομμάτι. Είναι τιμή για μένα να τελειώσω αυτή τη φάση αήττητος. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον άνεμο υπέρ μας, μας βοήθησε, μπορέσαμε να πάμε στο ημίχρονο με το 1-0 με μια στατική φάση. Αν μετρήσεις τις ευκαιρίες μας και πόσο μεγάλες ήταν, έπρεπε να σκοράρουμε κι άλλα γκολ. Ήρθαμε με πρόθεση να κερδίσουμε, στο τέλος πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τον βαθμό. Προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Ελπίζω να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση και να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι στα πλέι οφ στην έδρα μας.

Δεν μου αρέσει να μιλάω για διαιτητές, οι προηγούμενοι από Πολωνία και Δανία ήταν εξαιρετικοί, είναι καλή ιδέα να έρχονται ξένοι, αλλά νιώθω ότι σήμερα η ταχύτητα του παιχνιδιού επηρεάστηκε από διακοπές, πολλές ομιλίες του διαιτητή με τους παίκτες και το VAR, αυτό έσπαζε τον ρυθμό και δεν ήταν προς το συμφέρον μας. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με τους Κύπριους διαιτητές και θα τους ήθελα στα επόμενα παιχνίδια».