Κάνει... κουμάντο η Γιουνάιτεντ για το Champions League

Ο Μπρούνο Φερνάντες έδωσε άλλες δύο ασίστ και έφτασε τις 16.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις επιτυχίες στην Premier League, επικρατώντας 3-1 της Άστον Βίλα στο «Όλντ Τράφορντ» και ενισχύοντας τη θέση της στη μάχη για ένα εισιτήριο στο Champions League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν στο 53΄ με κεφαλιά του Κασεμίρο έπειτα από κόρνερ του Μπρούνο Φερνάντες, με τη Βίλα να απαντά στο 64΄ με τον Ρος Μπάρκλεϊ.

Η Γιουνάιτεντ ανέκτησε το προβάδισμα στο 71΄ με τον Ματέους Κούνια, ξανά από ασίστ του Φερνάντες, ενώ ο Σέσκο στο 81΄ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έφτασε τις 16 ασίστ στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας το σχετικό ρεκόρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ σε μία σεζόν.

Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Νότιγχαμ και Φούλαμ έμειναν στο 0-0, με γκολ των γηπεδούχων στο 63΄ να ακυρώνεται μέσω VAR για οφσάιντ.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία

 
 

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ             0-0  

Σάντερλαντ-Μπράιτον           0-1

(58΄ Μιντέχ)

Άρσεναλ-Έβερτον               2-0

(89΄ Γκιόκερες, 90΄+6 Ντάουμαν)

Τσέλσι-Νιούκαστλ              0-1

(18΄ Γκόρντον)Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι    1-135΄ Μαυροπάνος - 31΄ Σίλβα)

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς           0-0

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα      3-1

(53΄ Κασεμίρο, 71΄ Κούνια, 81΄ Σέσκο - 64΄ Μπάρκλεϊ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ        0-0

Λίβερπουλ-Τότεναμ            18:30

Μπρέντφορντ-Γουλβς           16/3

 
 
 
 
 
 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)

Άρσεναλ           70 -31αγ.

Μάντσεστερ Σίτι   61

Μάντσεστερ Γ.     54

Άστον Βίλα        51

Τσέλσι            48

Λίβερπουλ         48 -29αγ.

Μπρέντφορντ       44 -29αγ.

Έβερτον           43

Νιούκαστλ         42

Μπόρνμουθ         41

Φούλαμ            41

Μπράιτον          40

Σάντερλαντ        40

Κρίσταλ Πάλας     39

Λιντς             32

Τότεναμ           29 -29αγ.

Γουέστ Χαμ        29

Νότιγχαμ Φόρεστ   29

Μπέρνλι           20

Γουλβς            16

