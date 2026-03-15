Κάνει... κουμάντο η Γιουνάιτεντ για το Champions League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις επιτυχίες στην Premier League, επικρατώντας 3-1 της Άστον Βίλα στο «Όλντ Τράφορντ» και ενισχύοντας τη θέση της στη μάχη για ένα εισιτήριο στο Champions League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν στο 53΄ με κεφαλιά του Κασεμίρο έπειτα από κόρνερ του Μπρούνο Φερνάντες, με τη Βίλα να απαντά στο 64΄ με τον Ρος Μπάρκλεϊ.

Η Γιουνάιτεντ ανέκτησε το προβάδισμα στο 71΄ με τον Ματέους Κούνια, ξανά από ασίστ του Φερνάντες, ενώ ο Σέσκο στο 81΄ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έφτασε τις 16 ασίστ στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας το σχετικό ρεκόρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ σε μία σεζόν.

Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Νότιγχαμ και Φούλαμ έμειναν στο 0-0, με γκολ των γηπεδούχων στο 63΄ να ακυρώνεται μέσω VAR για οφσάιντ.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1

(58΄ Μιντέχ)

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0

(89΄ Γκιόκερες, 90΄+6 Ντάουμαν)

Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1

(18΄ Γκόρντον)Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-135΄ Μαυροπάνος - 31΄ Σίλβα)

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 3-1

(53΄ Κασεμίρο, 71΄ Κούνια, 81΄ Σέσκο - 64΄ Μπάρκλεϊ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0

Λίβερπουλ-Τότεναμ 18:30

Μπρέντφορντ-Γουλβς 16/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)

Άρσεναλ 70 -31αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 61

Μάντσεστερ Γ. 54

Άστον Βίλα 51

Τσέλσι 48

Λίβερπουλ 48 -29αγ.

Μπρέντφορντ 44 -29αγ.

Έβερτον 43

Νιούκαστλ 42

Μπόρνμουθ 41

Φούλαμ 41

Μπράιτον 40

Σάντερλαντ 40

Κρίσταλ Πάλας 39

Λιντς 32

Τότεναμ 29 -29αγ.

Γουέστ Χαμ 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 29

Μπέρνλι 20

Γουλβς 16