Κάνει... κουμάντο η Γιουνάιτεντ για το Champions League
Ο Μπρούνο Φερνάντες έδωσε άλλες δύο ασίστ και έφτασε τις 16.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις επιτυχίες στην Premier League, επικρατώντας 3-1 της Άστον Βίλα στο «Όλντ Τράφορντ» και ενισχύοντας τη θέση της στη μάχη για ένα εισιτήριο στο Champions League.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν στο 53΄ με κεφαλιά του Κασεμίρο έπειτα από κόρνερ του Μπρούνο Φερνάντες, με τη Βίλα να απαντά στο 64΄ με τον Ρος Μπάρκλεϊ.
Η Γιουνάιτεντ ανέκτησε το προβάδισμα στο 71΄ με τον Ματέους Κούνια, ξανά από ασίστ του Φερνάντες, ενώ ο Σέσκο στο 81΄ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έφτασε τις 16 ασίστ στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας το σχετικό ρεκόρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ σε μία σεζόν.
Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Νότιγχαμ και Φούλαμ έμειναν στο 0-0, με γκολ των γηπεδούχων στο 63΄ να ακυρώνεται μέσω VAR για οφσάιντ.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία
Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0
Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1
(58΄ Μιντέχ)
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0
(89΄ Γκιόκερες, 90΄+6 Ντάουμαν)
Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1
(18΄ Γκόρντον)Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-135΄ Μαυροπάνος - 31΄ Σίλβα)
Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0
Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 3-1
(53΄ Κασεμίρο, 71΄ Κούνια, 81΄ Σέσκο - 64΄ Μπάρκλεϊ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0
Λίβερπουλ-Τότεναμ 18:30
Μπρέντφορντ-Γουλβς 16/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Άρσεναλ 70 -31αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 61
Μάντσεστερ Γ. 54
Άστον Βίλα 51
Τσέλσι 48
Λίβερπουλ 48 -29αγ.
Μπρέντφορντ 44 -29αγ.
Έβερτον 43
Νιούκαστλ 42
Μπόρνμουθ 41
Φούλαμ 41
Μπράιτον 40
Σάντερλαντ 40
Κρίσταλ Πάλας 39
Λιντς 32
Τότεναμ 29 -29αγ.
Γουέστ Χαμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 29
Μπέρνλι 20
Γουλβς 16