LIVE: Ανόρθωση - Απόλλων 0-0

Δημοσιευτηκε:

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Η Ανόρθωση υποδέχεται τον Απόλλωνα (16:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αμφότερες θέλουν το τρίποντο για διαφορετικούς λόγους καθώς οι μεν κάνουν τη δική τους προσπάθεια για παραμονή, και οι δε ψάχνουν την ανατροπή για κατάκτηση του τίτλου.

  • Φυσάει αρκετός αέρας, κάτι που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

5΄ - Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Κβίντα ο οποίος μόνος από την μικρή περιοχή μετά από εκτέλεση κόρνερ, αστόχησε από πολύ κοντά με προβολή.

  • Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Σεργίου, Μπέργκστρομ, Φουρτάδο, Τόσιτς, Σατίν, Μίντετορπ, Χρυσοστόμου, Σένσι, Ηλία, Λόπες.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Λαμ, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Λιούμπιτς, Σπόλιαριτς, Βέισμπεκ, Βρίκκης, Ροντείγκες, Μάρκες.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ράντοσαβ Κιντένοβ

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Τουμάζου Ανδρέας

4ος: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Nikola Antonov Popov

AVAR: Γεωργίου Παύλος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Καραγιώργη Σοφία

