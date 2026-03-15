Η Μπορντό «αποκήρυξε» ομάδα των ultras της, μετά απο ένοπλη επίθεση σε συνοπαδό!

Η εισαγγελία του Μπορντώ αποφάσισε να ασκήσει έφεση στην υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε βάρος ενός οπαδού της Μπορντό, μέλος των Ultramarines, από άλλους οπαδούς της ίδιας ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι ανήκουν στην ισχυρή North Gate.

Αναλυτικότερα, νωρίτερα μέσα στον Μάρτιο, τρία μέλη της ομάδας των North Gate, οδηγήθηκαν ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου για άμεση δίκη με την κατηγορία της επιβαρυμένης επίθεσης (που διαπράχθηκε από ομάδα που οπλοφορούσε και έκρυβε το πρόσωπό της), με αποτέλεσμα την ανικανότητά του θύματος για εργασία για περισσότερες από οκτώ ημέρες. Το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί μπροστά στο σπίτι του στη μέση της νύχτας, καθώς επέστρεφε από έναν εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του από το Cenon της Νορμανδίας, στις 25 Ιανουαρίου.

Στις 6 Μαρτίου, το ποινικό δικαστήριο αθώωσε έναν από τους κατηγορούμενους και έκρινε τους άλλους δύο ένοχους, καταδικάζοντάς τους σε δύο και τρία χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα, με όλες τις ποινές να αναστέλλονται και παράλληλα τριετή απαγόρευση εισόδου στα στάδια της χώρας. Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινές φυλάκισης και εντάλματα σύλληψης για τους τρεις άνδρες, ηλικίας 27 και 29 ετών.

Η ίδια η ομάδα τώρα, με ανακοίνωση που δημοσίευσε το απόγευμα του Σαββάτου (14/03), γνωστοποίησε πως, εξαιτίας των πρόσφατων συμβάντων, «αποκηρύσσει» τη North Gate από επίσημη ομάδα ultras.

«Η FC Girondins de Bordeaux επιθυμεί να επιβεβαιώσει την ακλόνητη δέσμευσή της στις αξίες του σεβασμού, της ευθύνης και της ασφάλειας, οι οποίες πρέπει να υπερισχύουν στους αγώνες της. Μετά από πρόσφατα περιστατικά και δικαστικές αποφάσεις εναντίον αρκετών ατόμων που αναγνωρίστηκαν ως μέλη της ομάδας οπαδών «North Gate Bordeaux», ο σύλλογος αποφάσισε να μην αναγνωρίζει πλέον επίσημα αυτήν την ομάδα ως σύνδεσμο οπαδών της FC Girondins de Bordeaux».

«Οι παρατηρούμενες συμπεριφορές και τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταδίκη ορισμένων μελών τους είναι ασυμβίβαστα με τις αξίες που ο σύλλογος σκοπεύει να υπερασπιστεί και να προωθήσει. Η FC Girondins de Bordeaux θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους οπαδούς που στηρίζουν την ομάδα με πνεύμα σεβασμού, θετικού ενθουσιασμού και ευθύνης και θα παραμείνει πλήρως αφοσιωμένη στο πλευρό των αρχών και των ποδοσφαιρικών φορέων για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων στους αγώνες».

«Ο σύλλογος ευχαριστεί όλους τους υποστηρικτές του που, κάθε εβδομάδα, ενθαρρύνουν τους Marine and White σε ένα περιβάλλον σεβασμού, πιστό στην ιστορία και την ταυτότητα των Γιρονδίνων», αναφέρει η ανακοίνωση του γαλλικού συλλόγου.

Για την ιστορία, η Μπορντό, η οποία αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία της Γαλλίας, βρίσκεται αυτή την στιγμή στην 1η θέση του ομίλου της και βρίσκεται σε τροχιά ανόδου στις επαγγελματικές κατηγορίες.

