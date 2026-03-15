Με καρέ αλλαγών η ενδεκάδα του Άρη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Το δεύτερο σερί τρίποντο που θα τον φέρει πιο κοντά στις θέσεις Ευρώπης ψάχνει ο Άρης στο εντός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Λιάσος Λουκά προέβη σε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την Ένωση, καθώς Σανέ, Μπαλογκούν, Χαραλάμπους και Κακουλλής πήραν τις θέσεις των Λέλε, Παζέ, Μακόσλαντ και Εφαγκέ.

Η ενδεκάδα του Άρη: Άλβες, Σανέ, Μπαλογκούν, Γκόλντσον, Γιαγκό, Κορέια, Μπουράν, Κάστανος, Χαραλάμπους, Κοκόριν, Κακουλλής.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Φοδέριγχαμ, Σωφρονίου, Λέλε, Γκομίς, Γκάουσταντ, Μακόσλαντ, Μοντνόρ, Σεμέδο, Θεοδοσίου και Ακάμπα.