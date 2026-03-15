To ιδιαίτερο 3/3 με Ανόρθωση

Ο Πέδρο Μάρκες άνοιξε το σκορ για τον Απόλλωνα στο «Α. Παπαδόπουλος» βρίσκοντας δίχτυα στο 44ο λεπτό του ντέρμπι με την Ανόρθωση.

Αυτό ήταν το τρίτο του φετινό γκολ κόντρα στην ομάδα της Αμμοχώστου, καθώς πέτυχε άλλα δύο στον αγώνα κυπέλλου (2-0).

Μάλιστα, τα τρία του Μάρκες είναι και τα μοναδικά τέρματα του Απόλλωνα κόντρα στην «Κυρία» φέτος, καθώς κανείς άλλος παίκτης των γαλάζιων δεν σκόραρε απέναντι στην προσφυγική ομάδα.

Στον αγώνα του α΄ γύρου στη Λεμεσό το ντέρμπι έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ, σε αγώνα μάλιστα στον οποίον ο Μάρκες δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού.