Και άλλο πρόβλημα για τον Απόλλωνα στην άμυνα - Νοκ άουτ ο Λαμ

Ο Τόμας Λαμ κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Πραξιτέλη Βούρο στο ντέρμπι με την Ανόρθωση, αλλά και αυτός δεν έμεινε αρκετό χρόνο στον αγωνιστικό χώρο αφού τραυματίστηκε και τη θέση του πήρε ο Άδωνη. Έτσι, νέα γκαντεμιά κτύπησε την πόρτα του Απόλλωνα.

Στο 26ο λεπτό έγινε αλλαγή από τον Ερνάν Λοσάδα λόγω μυϊκού προβλήματος και άπαντες στο Κολόσσι αγωνιούν καθώς μειώθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις ενώ συμπλήρωσε κάρτες και ο Κβίντα.