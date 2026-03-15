Σκόραρε μετά από δύο χρόνια ο Μάριος Ηλία!

Ο Μάριος Ηλία βρήκε δίχτυα μετά από σχεδόν δύο χρόνια πετυχαίνοντας ένα γκολ που ενδέχεται να αποβεί καθοριστικό στη μάχη του τίτλου!

Ο επιθετικός της Ανόρθωσης ισοφάρισε σε 1-1 τον Απόλλωνα με κεφαλιά στο 49ο λεπτό, πληγώνοντας την ομάδα της Λεμεσού η οποία, αν δεν κερδίσει το εν λόγω ματς, κινδυνεύει να δει τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Ομόνοια να αυξάνεται στους οκτώ βαθμούς (στους εννέα αν ηττηθεί).

Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο γκολ του Ηλία με τη φανέλα της Ανόρθωσης, μετά από 21 «στείρες» συμμετοχές, ενώ στην περσινή σεζόν, αγωνιζόμενος με την Πάφο, δεν βρήκε δίχτυα, σε 13 εμφανίσεις.

Το τελευταίο τέρμα του 29χρονου επιθετικού ήταν με τη φανέλα του Εθνικού, στις 27 Απριλίου 2024, σε ήττα της ομάδας της Άχνας με 2-1 από τη Νέα Σαλαμίνα.