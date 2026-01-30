Πήρε εξιτήριο ο 28χρονος, αισιόδοξα μηνύματα για τον 20χρονο του τροχαίου στη Ρουμανία
Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης ο 28χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο τροχαίο στη Ρουμανία, στο οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Ο 28χρονος μαζί με τον 20χρονο τραυματία διακομίστηκε χθες από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στο «Παπαγεωργίου».
O 28χρονος νοσηλευόταν στην χειρουργική κλινική «πρακτικά χωρίς κακώσεις», όπως δήλωσε νωρίτερα ο χειρουργός χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, Κώστας Φορτούνης.
Ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη νευροχειρουργική κλινική και ο κ. Φορτούνης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του.
