Πήρε εξιτήριο ο 28χρονος, αισιόδοξα μηνύματα για τον 20χρονο του τροχαίου στη Ρουμανία

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης ο 28χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο τροχαίο στη Ρουμανία, στο οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Ο 28χρονος μαζί με τον 20χρονο τραυματία διακομίστηκε χθες από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στο «Παπαγεωργίου».

O 28χρονος νοσηλευόταν στην χειρουργική κλινική «πρακτικά χωρίς κακώσεις», όπως δήλωσε νωρίτερα ο χειρουργός χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, Κώστας Φορτούνης.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη νευροχειρουργική κλινική και ο κ. Φορτούνης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του.

ΑΠΕ - ΜΠΕ