Ο Άρης απαντάει στις... φυγές με μία σούπερ κυπριακή κίνηση!

Ποδοσφαιριστής του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Γρηγόρης Κάστανος! Ο 28χρονος επιτελικός χαφ φέρεται να είπε το μεγάλο «ναι», παίρνοντας την απόφαση να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία μεταξύ Άρη και Ελάς Βερόνα προνοεί δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της χρονιάς, με δικαίωμα αγορά το επόμενο καλοκαίρι.

Μπορεί, λοιιπόν, σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο να προέκυψαν μερικές φυγές σημαντικών ποδοσφαιριστών από την «Ελαφρά Ταξιαρχία», οι ιθύνοντες της οποίας ωστόσο... απαντούν με μία ηχηρή κίνηση.