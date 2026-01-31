ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Άρης απαντάει στις... φυγές με μία σούπερ κυπριακή κίνηση!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Άρης απαντάει στις... φυγές με μία σούπερ κυπριακή κίνηση!

Ο Γρηγόρης Κάστανος... πιάνει λιμάνι.

Ποδοσφαιριστής του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Γρηγόρης Κάστανος! Ο 28χρονος επιτελικός χαφ φέρεται να είπε το μεγάλο «ναι», παίρνοντας την απόφαση να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία μεταξύ Άρη και Ελάς Βερόνα προνοεί δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της χρονιάς, με δικαίωμα αγορά το επόμενο καλοκαίρι. 

Μπορεί, λοιιπόν, σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο να προέκυψαν μερικές φυγές σημαντικών ποδοσφαιριστών από την «Ελαφρά Ταξιαρχία», οι ιθύνοντες της οποίας ωστόσο... απαντούν με μία ηχηρή κίνηση.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός: Ξανά στην αγορά για χαφ, περιμένει μέχρι αύριο τον Καμαρά

Ελλάδα

|

Category image

Οι εκλεκτοί των Θελάδες και Φερέιρα στο Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιστροφές που κάνουν... θόρυβο στην Κύπρο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Άρης απαντάει στις... φυγές με μία σούπερ κυπριακή κίνηση!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Γιατί έμεινε εκτός ο Ελ Κααμπί από το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ανησυχία στην Ντουμπάι με Πετρούσεφ πριν από τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ολοκλήρωσε τη μεγάλη επιστροφή η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νόρις: «Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πως έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα»

AUTO MOTO

|

Category image

Με Μαγιαμπέλα αλλά και... ερωτήματα στην ενδεκάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος της Ριμπάκινα επί της Σαμπαλένκα στο Australian Open και στα χέρια της το τρόπαιο!

Τένις

|

Category image

Με αλλαγές στην Αγιά Σοφιά o Oλυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Με πατημένο το γκάζι για νέα ανάσα ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Υποχρεωμένος να αντιδράσει ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με ρεαλισμό στην «Αρένα» η Ένωση αλλά θα το παλέψει...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στη... γωνιά οι Ουόριορς για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη