Σήμερα η επιστροφή των δύο τραυματιών από τη Ρουμανία - Εντός της ημέρας φτάνουν οι 7 σοροί

Επιστρέφουν σήμερα στην Ελλάδα με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ οι δύο από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα έξω από την Τιμισοάρα στη Ρουμανία.

Ο 28χρονος που ήταν ο πιο ελαφρά τραυματισμένος πήρε εξιτήριο χθες και θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον 20χρονο που έχει τραυματισθεί στο κεφάλι. Ο δεύτερος θα συνεχίσει τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο τρίτος τραυματίας, που είναι πολυτραυματίας, κρίθηκε απαραίτητο από τους Ρουμάνους γιατρούς να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η απόφαση ελήφθη μετά από νέα μαγνητική τομογραφία που ανέδειξε επιπλοκή.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως είναι σε συνεχή επαφή με τις ρουμανικές Αρχές για το πότε θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα

Εξάλλου, σήμερα το πρωί C-130 της πολεμικής αεροπορίας θα απογειωθεί από την Ελευσίνα για τη Ρουμανία, προκειμένου να παραλάβει και να μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη τις σορούς των επτά νεαρών που έχασαν τη ζωή τους, καθώς ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή τους και εκδόθηκαν από τις ρουμανικές αρχές τα πιστοποιητικά θανάτου.

