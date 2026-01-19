«Η Αλ Σαμπάπ διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό για τον Ελ Κααμπί»

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να γιορτάσει την κατάκτηση του Copa Africa με τον Μαρόκο και πλέον εντάσσεται στην συλλογική καθημερινότητα με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Δημοσιεύματα στην πατρίδα του και την Σαουδική Αραβία υποστηρίζουν πως η Αλ Σαμπάμπ έχει μπει δυνατά στο κόλπο της απόκτησής του και συζητάει με τους ερυθρόλευκους για να ενισχυθεί με τον Μαροκινό μπόμπερ κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

«Σύμφωνα με μαροκινές πηγές, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί καλωσορίζει την μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στην Αλ Σαμπάμπ και σημαντικές διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα».