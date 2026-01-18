Αφηνιασμένος Γιόβιτς, αγριεμένη ΑΕΚ και τεσσάρα στον Παναθηναϊκό!

Η ΑΕΚ... ποδοπάτησε τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena επικρατώντας 4-0 με τον Λούκα Γιόβιτς να σημειώνει καρέ τερμάτων. Η Ένωση είχε και δοκάρια με Γκατσίνοβιτς και Ζοάο Μάριο, ενώ το τριφύλλι πάλεψε περισσότερο στο πρώτο μέρος.

Το ματς:

Δυνατό ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες στο ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να απειλεί στο 2’ μετά από συνεργασία του Ζαρουρί με τον Τσέριν, με το σουτ του Σλοβένου να περνάει άουτ. Δευτερόλεπτα αργότερα η ΑΕΚ «απάντησε» με το σουτ εκτός περιοχής του Λιούμπιτσιτς, που πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λαφόν.

Έτσι, στην επόμενη στιγμή του αγώνα η Ένωση κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Γιόβιτς! Στο 15’ ο Λιούμπιτσιτς από τα δεξιά έκανε ιδανική σέντρα στην περιοχή, ο Σέρβος φορ πρόλαβε τον Γέντβαϊ και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το «τριφύλλι» προσπάθησε να αντιδράσει και στο 21’ ο Πελίστρι επιχείρησε ένα γλυκό πλασέ, με τον Στρακόσα να είναι σε ετοιμότητα και να μπλοκάρει σταθερά.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ κυκλοφορούσε την μπάλα και προσπαθούσε να διασπάσει την άμυνα των γηπεδούχων, με τον Μπακασέτα στο 26’ να δοκιμάζει τα πόδια του έξω από την περιοχή, η μπάλα βρήκε σε πόδια, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε. Στο 30’ η ΑΕΚ είχε δοκάρι με τη σέντρα-σουτ του Γκατσίνοβιτς από πλάγια θέση, με το «τριφύλλι» να ελέγχει τον ρυθμό αλλά να αδυνατεί να φτιάξει την κλασική ευκαιρία που θα το οδηγούσε στο γκολ της ισοφάρισης.

Στο 40’ ο Βάργκα δεν εκτέλεσε όπως θα ήθελε από την εκτέλεση κόρνερ του Λιούμπιτσιτς, με την μπάλα να περνάει άουτ και αυτή ήταν η τελευταία στιγμή του πρώτου μέρους, με την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε στο ίδιο μοτίβο με τον Παναθηναϊκό να έχει την μπάλα στα πόδια του και την ΑΕΚ να τον περιμένει, στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί το υπέρ της προβάδισμα στο σκορ.

Ωστόσο η ΑΕΚ ευτύχησε να βρει το γκολ στην πρώτη αξιοσημείωτη φάση του δεύτερου μέρους. Ο Κοϊτά με το που πέρασε στο ματς κέρδισε ένα φάουλ από τα δεξιά, σε ιδανική θέση για σέντρα. Ο Μαρίν βρήκε τον Ρέλβας που πήρε την κεφαλιά και ο Γιόβιτς από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.

Ο Γιόβιτς σημείωσε και τρίτο γκολ, καθώς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας, μετά το σουτ του Ζοάο Μάριο που σταμάτησε στο δοκάρι του Λαφόν στο 65ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός πήρε την μπάλα στα πόδια του και προσπάθησε να πάρει το καλύτερο δυνατό από το ματς.

Στο 73ο λεπτό ο Πελίστρι έκανε ωραία παράλληλη κίνηση με την εστία του Στρακόσα, έκανε το σουτ, αλλά ο Ρότα έβαλε την κόντρα και παραχώρησε κόρνερ. Ο Γιόβιτς πέτυχε και τέταρτο γκολ στο 79ο λεπτό, μετά από πάσα πάρε – βάλε του Λάζαρου Ρότα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν υπήρξε κάποια αξιοσημείωτη φάση, καθώς είχαν κριθεί τα πάντα με το 4-0 να είναι το τελικό σκορ.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα (83′ Γκεοργκίεβ), Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς (55′ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (74′ Ζίνι), Γιόβιτς (83′ Μάνταλος), Βάργκα (55′ Ζοάο Μάριο).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Γέντβαϊ (65′ Πάλμερ – Μπράουν), Τουμπά, Κώτσιρας (80′ Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν (65′ Σάντσες), Πελίστρι (81′ Σβιντέρσκι), Ζαρουρί (46′ Παντελίδης), Τεττέη.