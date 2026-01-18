Αντίνο: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ»

Με ένα πλατύ χαμόγελο, παρά το κοπιαστικό ταξίδι, και κάτω από χειροκροτήματα φίλων του Παναθηναϊκού που περίμεναν στο χώρο, ο Σαντίνο Αντίνο έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (στις 15:00) στην Αθήνα. Ο Αργεντινός εξτρέμ φορώντας ένα κασκόλ του «τριφυλλιού» γύρω από τον λαιμό του παρουσιάστηκε χαρούμενος για το deal και αποφασισμένος να πετύχει.

«Ευχαριστώ για την υποδοχή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κοτσόλη, τον προπονητή και τον πρόεδρο που με έφεραν εδώ», ανέφερε αρχικά ο 20χρονος άσος.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει αυτή η μεταγραφή και χαίρομαι που ήρθα στον Παναθηναϊκό, που είναι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος», πρόσθεσε.

«Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα, ο οποίος μου είπε περισσότερα πράγματα για την Αθήνα», συνέχισε.

Για την παράδοση που έχει ο Παναθηναϊκός σε παίκτες από την Αργεντινή είπε: «Ξέρω κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι πως οι Αργεντινοί αναγνωρίζονται γιατί αφήνουν και την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να κάνω κι εγώ το ίδιο».

Όσο για τους στόχους τους; «Ο στόχος μου είναι ίδιος με όλους, το Europa League και το Κύπελλο Ελλάδος», απάντησε.

sport-fm.gr