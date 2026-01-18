ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντίνο: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αντίνο: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ»

Με ένα πλατύ χαμόγελο, παρά το κοπιαστικό ταξίδι, και κάτω από χειροκροτήματα φίλων του Παναθηναϊκού που περίμεναν στο χώρο, ο Σαντίνο Αντίνο έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (στις 15:00) στην Αθήνα. Ο Αργεντινός εξτρέμ φορώντας ένα κασκόλ του «τριφυλλιού» γύρω από τον λαιμό του παρουσιάστηκε χαρούμενος για το deal και αποφασισμένος να πετύχει.

«Ευχαριστώ για την υποδοχή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κοτσόλη, τον προπονητή και τον πρόεδρο που με έφεραν εδώ», ανέφερε αρχικά ο 20χρονος άσος.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει αυτή η μεταγραφή και χαίρομαι που ήρθα στον Παναθηναϊκό, που είναι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος», πρόσθεσε.

«Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα, ο οποίος μου είπε περισσότερα πράγματα για την Αθήνα», συνέχισε.

Για την παράδοση που έχει ο Παναθηναϊκός σε παίκτες από την Αργεντινή είπε: «Ξέρω κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι πως οι Αργεντινοί αναγνωρίζονται γιατί αφήνουν και την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να κάνω κι εγώ το ίδιο».

Όσο για τους στόχους τους; «Ο στόχος μου είναι ίδιος με όλους, το Europa League και το Κύπελλο Ελλάδος», απάντησε.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χωρίς Ραφίνια η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντίνο: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο «καυτός» Μαέ άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVΕ: ΑΕΚ - Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κάρι τρόλαρε τους Χόρνετς που τον ακολούθησαν μέχρι τα αποδυτήρια!

NBA

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή ο Αγκουζούλ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Φινάλε με νίκες των πρωτοπόρων επί των ουραγών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Προεδρικό τετ-α-τετ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι τέσσερις «ύποπτοι» αγώνες της Super League για το 2025

Ελλάδα

|

Category image

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κρασάβα

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Ανόρθωση 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ενδιαφέρεται για Χόρχε Σάντσες ο ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ - Σάκκαρη: «Το έχετε δει από τον Φέντερερ, τον Αλκαράθ και τώρα από μένα»!

Τένις

|

Category image

Οι δύο αλλαγές του Κετσπάγια για το ντέρμπι στο ΓΣΠ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα του Μπεργκ κόντρα στην Ανόρθωση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη