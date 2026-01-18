Οι τέσσερις «ύποπτοι» αγώνες της Super League για το 2025

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πριν από έναν περίπου μήνα η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έδωσε στη δημοσιότητα τον απολογισμό του 2025, που περιλάμβανε τις αναφορές για «ύποπτους» αγώνες όλων των σπορ και τις δικές της (σ.σ. της ΕΠΑΘΛΑ) ενέργειες.

Από τα στοιχεία προέκυψε επανεμφάνιση των αναφορών (14 συνολικά) για «ύποπτους» αγώνες στη Super League, η οποία τα προηγούμενα χρόνια (2023, 2024) είχε καταφέρει να μείνει “εκτός κάδρου”.

Σύμφωνα με πληροφορίες του monobala.gr οι 14 αναφορές από εταιρείες ανάλυσης στοιχημάτων και πιθανόν άλλες πηγές (πλατφόρμα ΕΠΑΘΛΑ, “red button”), αντιστοιχούν σε τέσσερις αγώνες.

Αυτοί είναι οι εξής:

  • 16/2/2025: Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός: 0-4
  • 28/4/2025: Βόλος – Πανσερραϊκός: 3-0
  • 5/5/2025: Πανσερραϊκός – Βόλος: 3-0
  • 9/5/2025: Λαμία – Βόλος: 1-0

Οι αγώνες του Βόλου με τον Πανσερραϊκό έγιναν γνωστοί έπειτα από την αρχική καταγγελία του Σούντγκρεν.

Υπήρξαν δύο αναφορές εταιρειών ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης (sportradar, starlizard) για αντικανονικό στοιχηματισμό στην αγορά της Ασίας μέσω ανταλλακτηρίου που δεν είναι αδειοδοτημένο στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σ’ έναν από τους δύο αγώνες αναφέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι παίχτηκε στο στοίχημα ότι το πρώτο ημίχρονο θα λήξει 1-0 και το αποτέλεσμα θα είναι 3-0, όπως κι έγινε.

Η ΕΠΑΘΛΑ αξιολόγησε τους δύο αγώνες σε ποσοστό πιθανολόγησης άνω τoυ 80% (άμεσης προτεραιότητας / “κόκκινο”) και τους διαβίβασε για περαιτέρω πειθαρχική και ποινική διερεύνηση.

Το ίδιο, σύμφωνα με πληροφορίες συνέβη και με τα άλλα δύο παιχνίδια.

Ο αγώνας Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός φέρεται να αξιολογήθηκε με πάνω από 50% (αγώνας υψηλής προτεραιότητας / “πορτοκαλί”).

Σύμφωνα με τις αναφορές, υπαίτια εκτιμάται ότι είναι μόνο η γηπεδούχος ομάδα, στο περιβάλλον της οποίας κάποιοι φέρονται να γνώριζαν ότι θα δέχονταν τέσσερα γκολ.

monobala.gr

