Με τέσσερις απουσίες στο ματς τον με ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στην αποστολή για τον ΟΦΗ σίγουρα τέσσερις έμπειρους ποδοσφαιριστές.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον ΟΦΗ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ δεν υπολογίζει τον Οζντόεφ, ο οποίος είχε δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του στο ματς με τους Κρητικούς, τους τραυματίες Παβλένκα, Ιβανούσετς και τον ανέτοιμο Ντεσπόντοφ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την επικείμενη αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τούμπας για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 2025-26.

H ομάδα δούλεψε πάνω στο τακτικό πλάνο για το παιχνίδι της Κυριακής (18.01, 19:00), ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Γίρι Παβλένκα ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε με πρόγραμμα επανένταξης, ενώ ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Τέλος, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Οζντόεφ».

Ο Λουτσέσκου αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Γιακουμάκης θα επανέλθει στο αρχικό σχήμα, όπως και ο Ζαφείρης. Θέση διεκδικούν ακόμα οι Βολιάκο, Τέιλορ, Σάστρε, Λόβρεν, Πέλκας, ώστε να πάρουν ανάσες οι Κένι, Μπάμπα, Κωνσταντέλιας, Τάισον, αλλά πολλά θα κριθούν από τις ιώσεις που ταλαιπωρούν αρκετούς παίκτες.

