Δυναμικό «μπάσιμο» της Μπόρνμουθ για Μανδά

Η Μπόρνμουθ έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Χρήστο Μανδά για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού και υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Και ξαφνικά... Premier League για τον Χρήστο Μανδά. Η Μπορνμουθ έχει κάνει κρούση για την απόκτηση του 24χρονου πορτιέρε παρότι στην Ιταλία ανέφεραν για προτάσεις από ομάδες της Serie A και μάλιστα έχει μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησής του.

Σύμφωνα με το «Footyinsider» ο αγγλικός σύλλογος έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στη Λάτσιο για τον δανεισμό του διεθνή τερματοφύλακα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 15 εκατ. λιρών (δηλαδή 17,3 εκατ. ευρώ).

Στο Gazzetta είχατε διαβάσει σχετικά με τα «θέλω» της Λάτσιο και οι Άγγλοι τα καλύπτουν ενώ παρακολουθούν την περίπτωση του Μανδά από το περασμένο καλοκαίρι. Να θυμίσουμε πως δυναμικά στο θέμα της απόκτησής του είχε μπει τόσο η Γιουβέντους όσο και η Τορίνο, όμως στην pole position βρίσκεται η Μπόρνμουθ.

