Αντεπίθεση της Ρίβερ για Αντίνο – Δίνει 8 εκατ. δολάρια για το 50%

Το θρίλερ της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο συνεχίζεται, με τον παίκτη να θέλει να έρθει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό, αλλά τη Γοδόι Κρουζ να προτιμά να τον δώσει στη Ρίβερ Πλέιτ. Η πρόταση των «πρασίνων» για τον 20χρονο εξτρέμ ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του απορρίφθηκε από τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ, που ζητά 14 εκατ. δολάρια για το 100%.

Την ίδια ώρα, η Ρίβερ Πλέιτ ετοιμάζει νέα πρόταση, με τον δημοσιογράφο Σεμπάστιαν Σουρ, που παρακολουθεί στενά την υπόθεση, να αναφέρει πως αυτή θα είναι 8 εκατ. δολάρια για το 50% του Αντίνο.

Αν όντως οι «μιλιονάριος» καταθέσουν τέτοια πρόταση, τότε πιθανότατα η Γοδόι να την δεχτεί, παρά τη δεδομένη επιθυμία του νεαρού Αργεντινού άσου να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκού.

