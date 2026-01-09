ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντεπίθεση της Ρίβερ για Αντίνο – Δίνει 8 εκατ. δολάρια για το 50%

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αντεπίθεση της Ρίβερ για Αντίνο – Δίνει 8 εκατ. δολάρια για το 50%

Στην Αργεντινή αναφέρουν ότι η Ρίβερ ετοιμάζει πρόταση καλύτερη του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Αντίνο.

Το θρίλερ της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο συνεχίζεται, με τον παίκτη να θέλει να έρθει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό, αλλά τη Γοδόι Κρουζ να προτιμά να τον δώσει στη Ρίβερ Πλέιτ. Η πρόταση των «πρασίνων» για τον 20χρονο εξτρέμ ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του απορρίφθηκε από τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ, που ζητά 14 εκατ. δολάρια για το 100%.

Την ίδια ώρα, η Ρίβερ Πλέιτ ετοιμάζει νέα πρόταση, με τον δημοσιογράφο Σεμπάστιαν Σουρ, που παρακολουθεί στενά την υπόθεση, να αναφέρει πως αυτή θα είναι 8 εκατ. δολάρια για το 50% του Αντίνο.

Αν όντως οι «μιλιονάριος» καταθέσουν τέτοια πρόταση, τότε πιθανότατα η Γοδόι να την δεχτεί, παρά τη δεδομένη επιθυμία του νεαρού Αργεντινού άσου να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκού.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέες προκλήσεις φέρνει το 2026 για την Αctivate Cyprus

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η κίνηση του Ροσένιορ που κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή και αγωνία για Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με το όγδοο και την όγδοη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι παραλήπτες των Επάθλων και οι τιμηθέντες στη 53η Γιορτή Αρίστων της ΕΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εξαιρετικά αμφίβολος για τον τελικό με Μπαρτσελόνα ο Ρίντιγκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν τα μονοθέσια της F1 του 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Η PGMOL επανεξετάζει το θέμα του ελέγχου ναρκωτικών στους διαιτητές της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στις 21:00 και κάτι για Ντιουνκού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λισάντρο Μαρτίνες: «Ξεχωριστή για εμένα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σλοτ: «Δεν γνωρίζω τον Μαρτινέλι αλλά δείχνει καλός άνθρωπος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Παρτίζαν δάνεισε λεφτά... στην Παρτίζαν για να περάσει έλεγχο της UEFA!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με Σάβο η εντεκάδα της ΑΕΛ ενόψει Ομόνοιας

ΑΕΛ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «Alphamega»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη