Άρης: Καθάρισε τον Παναιτωλικό και πάει στους «8» για μάχη με τον Παναθηναϊκό

Με… χαμηλές στροφές αλλά απόλυτη αποτελεσματικότητα, ο Άρης λύγισε τον Παναιτωλικό με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο (2-0) και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου τον περιμένει ο Παναθηναϊκός.

Οι γκολάρες των Λορέν Μορόν και Ούρος Ράτσιτς στο πρώτο ημίχρονο ήταν υπέραρκετες για να πάρει ο Άρης το χρυσό εισιτήριο για τη φάση των «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Οι «κίτρινοι» καθάρισαν με ευκολία και άνεση τον Παναιτωλικό (2-0) καπαρώνοντας μία θέση για την επόμενη φάση του θεσμού.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ δείχνει σιγά σιγά να βρίσκει τα πατήματα της, με τον Ισπανό τεχνικό να δέχεται και την έμπρακτη υποστήριξη από τους ποδοσφαιριστές του, καθώς μετά το τέρμα του Λορέν Μορόν Στο 30ο λεπτό, όλοι παίκτες πήγαν να πανηγυρίσουν μαζί με τον προπονητή τους στηρίζοντας τον μετά το κακό αγωνιστικό φεγγάρι που πέρασε ο σύλλογος.

Ο Άρης ετοιμάζεται για τη μονομαχία του πλέον απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να περιμένουν ήδη στα προημιτελικά, έχοντας πάρει την απευθείας πρόκριση τερματίζοντας στην κορυφαία 4άδα της League Phase.

sport-fm.gr 

