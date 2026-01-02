Νέα ΑΜΚ ύψους 17,5 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ οριοθετήθηκε η τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που αποφασίστηκε μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 15 Δεκεμβρίου.

Νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό, η οποία προκηρύχθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 και επικυρώθηκε πέντε ημέρες αργότερα, μέσω σχετικού «φύλλου» που «ανέβηκε» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Με το ποσό να αφορά στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ και να έχει να κάνει με την καθιερωμένη, ετήσια, χρηματοδότηση από πλευράς Γιάννη Αλαφούζου με φόντο εν προκειμένω το 2026, για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας.

Μάλιστα, αυτό είναι και το ανώτατο ποσό που επιτρέπει η UEFA στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ως απευθείας οικονομική ενίσχυση, με βάση το Financial Fair Play, ενώ ο χρονικός ορίζοντας της ΑΜΚ είναι μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2026.

Αναλυτικά το σχετικό σημείωμα:

«Η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Π.Α.Ε.» και αρ. Μ.Α.Ε. 99126/06/Β/86/80, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000330401000, ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 15-12-2025, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 17.500.000,20 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση ποσού που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά διά εκδόσεως 58.333.334 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Η τιμή διάθεσης των ως άνω νέων 58.333.334 μετοχών θα γίνει στο ποσό των 0,30 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή στην ονομαστική αξία των εκδοθησομένων μετοχών.

Διαβαστε ακομη