«Θέλει και τον Σφιντέρσκι η Βίντζεβ Λοτζ»

Ψώνια από τον… Παναθηναϊκό θέλει να κάνει αυτόν τον Ιανουάριο η Βίντζεβ Λοτζ, η οποία θέλει να τονώσει το πολωνικό της στοιχείο. Εκτός από τον Ντραγκόφσκι, για τον οποίο έχει εκφράσει ενδιαφέρον, υπάρχουν δημοσιεύματα και για τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο φορ των «πρασίνων» θα έχει περιορισμένο ρόλο από τον Ιανουάριο, καθώς αποκτήθηκε ο Ανδρέας Τετέι, ενώ θα επιστρέψει ο Ντέσερς από το Κόπα Άφρικα. Και γι’ αυτό είναι πιθανό να αποχωρήσει, με την Βίντζεβ Λοτζ να του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί, ενόψει και της προοπτικής του Μουντιάλ.

Ο Πολωνός φορ έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2028.

sdna.gr