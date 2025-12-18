Τα πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson - Πότε παίζουν ΠΑΟΚ και Άρης

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της ενδιάμεσης φάσης του φετινού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με το κυρίως «μενού» να διεξάγεται ανήμερα των Φώτων στις 6 του Γενάρη, ενώ το ΟΦΗ-Αστέρας θα γίνει την επομένη στις 7/1.

Το αξιοσημείωτο είναι πως στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ώρες θα διεξαχθούν τα δύο από τα τέσσερα παιχνίδια, καθώς την Τρίτη (6/1) στις 15:00 ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό ενώ στις 20:00 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον Ατρόμητο.

Στις 17:30 την ίδια μέρα η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ την Τετάρτη (7/1) στο Παγκρήτιο στις 17:00 ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Αστέρα AKTOR.

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026:

Άρης - Παναιτωλικός (Γήπ. Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)

Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών, γήπεδο Τούμπας, 20:00

Τετάρτη 7 ιανουαρίου 2026:

ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR, Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00

*Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote tv

