Τα πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson - Πότε παίζουν ΠΑΟΚ και Άρης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των τεσσάρων αγώνων των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson - Ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη τα παιχνίδια του Άρη και του ΠΑΟΚ
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της ενδιάμεσης φάσης του φετινού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με το κυρίως «μενού» να διεξάγεται ανήμερα των Φώτων στις 6 του Γενάρη, ενώ το ΟΦΗ-Αστέρας θα γίνει την επομένη στις 7/1.
Το αξιοσημείωτο είναι πως στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ώρες θα διεξαχθούν τα δύο από τα τέσσερα παιχνίδια, καθώς την Τρίτη (6/1) στις 15:00 ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό ενώ στις 20:00 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον Ατρόμητο.
Στις 17:30 την ίδια μέρα η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ την Τετάρτη (7/1) στο Παγκρήτιο στις 17:00 ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Αστέρα AKTOR.
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026:
Άρης - Παναιτωλικός (Γήπ. Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)
Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών, γήπεδο Τούμπας, 20:00
Τετάρτη 7 ιανουαρίου 2026:
ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR, Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00
*Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote tv
SDNA.GR