Αυτοί είναι οι «άρχοντες» σε Πάφος FC - AΠΟΕΛ και ΑΕΛ - ΑΕΚ
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 15ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Ο Κωνσταντίνος Φελλάς και ο Δημήτρης Σολωμού ορίστηκαν να διευθύνουν τα δύο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής.
Ο πρώτος ορίστηκε στην αναμέτρηση στο «Στέλιος Κυριακίδης» ανάμεσα σε Πάφος FC - AΠΟΕΛ και ο δεύτερος στο «Αλφαμέγα» ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΕΚ.
Στα δύο αυτά ντέρμπι θα υπάρχει ξένος βαρίστας και δεν είναι ο ίδιος, παρόλο που είναι σε διαφορετική μέρα.
Σάββατο, 20.12.2025 / 17:00
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Στάδιο: Τάσος Μάρκου
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR : Αντωνίου Μάριος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
Σάββατο, 20.12.2025 / 17:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
Σάββατο, 20.12.2025 / 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Κυριακή, 21.12.2025 / 19:00
ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Fahndrich Lukas Thomas
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
Κυριακή, 21.12.2025 / 19:00
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Δευτέρα, 22.12.2025 / 19:00
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Wolfensberger Sven
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος
Δευτέρα, 22.12.2025 / 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας