Αυτοί είναι οι «άρχοντες» σε Πάφος FC - AΠΟΕΛ και ΑΕΛ - ΑΕΚ

Δημοσιευτηκε:

Αυτοί είναι οι «άρχοντες» σε Πάφος FC - AΠΟΕΛ και ΑΕΛ - ΑΕΚ

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 15ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Ο Κωνσταντίνος Φελλάς και ο Δημήτρης Σολωμού ορίστηκαν να διευθύνουν τα δύο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής.

Ο πρώτος ορίστηκε στην αναμέτρηση στο «Στέλιος Κυριακίδης» ανάμεσα σε Πάφος FC - AΠΟΕΛ και ο δεύτερος στο «Αλφαμέγα» ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΕΚ.

Στα δύο αυτά ντέρμπι θα υπάρχει ξένος βαρίστας και δεν είναι ο ίδιος, παρόλο που είναι σε διαφορετική μέρα.

Σάββατο, 20.12.2025 / 17:00

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Στάδιο: Τάσος Μάρκου

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR : Αντωνίου Μάριος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Σάββατο, 20.12.2025 / 17:00

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Σάββατο, 20.12.2025 / 19:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κυριακή, 21.12.2025 / 19:00

ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Fahndrich Lukas Thomas

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Κυριακή, 21.12.2025 / 19:00

FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Δευτέρα, 22.12.2025 / 19:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Wolfensberger Sven

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Δευτέρα, 22.12.2025 / 19:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

Διαβαστε ακομη