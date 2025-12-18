Σενάρια για Τσάβι στην Τσέλσι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, η φετινή πορεία της Τσέλσι δεν αφήνει ικανοποιημένους τους ιθύνοντες της ομάδας, με τον Ένζο Μαρέσκα να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν έχει τη στήριξη που θα ήθελε στους «μπλε» και όλα δείχνουν πως το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει παρελθόν από τη λονδρέζικη ομάδα.

Πρώτη επιλογή για τον πάγκο φέρεται να είναι ο Τσάβι, ο οποίος αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα. Ο Καταλανός τεχνικός φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο αγγλικό πρωτάθλημα και αναμένεται να έχει επαφές με τη διοίκηση της Τσέλσι το επόμενο διάστημα.

