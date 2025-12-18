ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σενάρια για Τσάβι στην Τσέλσι

Ίσως υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των μπλε...

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, η φετινή πορεία της Τσέλσι δεν αφήνει ικανοποιημένους τους ιθύνοντες της ομάδας, με τον Ένζο Μαρέσκα να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν έχει τη στήριξη που θα ήθελε στους «μπλε» και όλα δείχνουν πως το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει παρελθόν από τη λονδρέζικη ομάδα.

Πρώτη επιλογή για τον πάγκο φέρεται να είναι ο Τσάβι, ο οποίος αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα. Ο Καταλανός τεχνικός φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο αγγλικό πρωτάθλημα και αναμένεται να έχει επαφές με τη διοίκηση της Τσέλσι το επόμενο διάστημα.

novasports.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

