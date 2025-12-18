Μάντσεστερ Σίτι: Αυτόν τον προπονητή σκέφτονται εάν φύγει ο Γκουαρδιόλα

Ο Έντσο Μαρέσκα έχει μπει δυναμικά στο κάδρο της Μάντσεστερ Σίτι, σε περίπτωση που το καλοκαίρι υπάρξει κάποια αλλαγή στον πάγκο των Citizens. Σύμφωνα με το Athletic και τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, αυξάνονται οι εκτιμήσεις πως η φετινή σεζόν ενδέχεται να είναι και η τελευταία του Πεπ Γκουαρδιόλα στο «Έτιχαντ», με την τελική απόφαση να αναμένεται να ληφθεί στο τέλος της σεζόν.

Παρότι ο Καταλανός κόουτς έχει συμβόλαιο έως το 2027, η Σίτι εξετάζει ήδη εναλλακτικά σενάρια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μαρέσκα θεωρείται ένα πρόσωπο που χαίρει εκτίμησης στον σύλλογο, έχοντας εργαστεί τόσο στις ακαδημίες όσο και στην πρώτη ομάδα ως βοηθός.

Ο 45χρονος Ιταλός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Τσέλσι έως το 2029, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες «αιωρείται» μία αβεβαιότητα στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του για το δύσκολο κλίμα το οποίο αντιμετώπισε πριν τη νίκη επί της Έβερτον. Παρά ταύτα, ο κόσμος των Μπλε φαίνεται να τον στηρίζει έμπρακτα και να του συγχωρεί τυχόν στραβοπατήματα το τελευταίο διάστημα.

