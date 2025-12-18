Επέστρεψε ο Τσέριν, εξετάσεις για Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένα καλό νέο και δύο... ερωτηματικά στον Παναθηναϊκό.

Ο Άνταμ Τσέριν ξεπέρασε την ίωση και επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, ενώ οι Κάρολ Σφιντέρσκι και Μίλος Πάντοβιτς θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

Μετά το «διπλό» επί της Καβάλας οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις, με τον Άνταμ Τσέριν να έχει αναρρώσει από την ίωση που τον ταλαιπώρησε και να βγάζει ολόκληρο το πρόγραμμα.

Από εκεί και πέρα, οι Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς θα υποβληθούν σε εξετάσεις μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο χτεσινό παιχνίδι, ο Πελίστρι έκανε ατομικό, ο Κυριακόπουλος θεραπεία και απουσίασαν οι Τουμπά (ίωση), Ντέσερς και Λαφόν (συμμετοχή στο Κόπα Άφρικα).

Η ενημέρωση της ΠΑΕ: «Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Όσοι έπαιξαν περισσότερο από ένα ημίχρονο στον αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα, έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Τσέριν που ανάρρωσε από την ίωση. Ατομικό έκανε ο Πελίστρι και θεραπεία ο Κυριακόπουλος, ενώ απόντες ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν (λόγω συμμετοχής στο Κόπα Άφρικα) και ο Τουμπά με ίωση. Σε εξετάσεις θα υποβληθούν οι Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στον αγώνα κόντρα στην Καβάλα».

