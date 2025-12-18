Eποχή Λοσάδα στον Απόλλωνα - Η διάρκεια του συμβολαίου του

Νέα εποχή στον Απόλλωνα, με τα ηνία πλέον της τεχνικής ηγεσίας να πηγαίνουν στον Ερνάν Λοσάδα. Το συμβόλαιο του Αργεντίνου τεχνικού θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της αγωνιστικής πςριόδου, όμως υπάρχει προοπτική και για το μέλλον.

Η ανακοίνωση: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας μέχρι τον Μάιο του 2026 με προοπτική επέκτασης για ακόμη μια σεζόν.

Ο 43χρονος (09/05/1982) κατάγεται από την Αργεντινή κι έχει εμπειρία από το Βελγικό πρωτάθλημα και το MLS καθώς εργάστηκε σε Beerschot, D.C United, Montreal και KMSK Deinze.

Καλωσορίζουμε τον κ. Λοσάδα στον Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ομάδα μας».