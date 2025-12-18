Ολυμπιακός: Εκτός και με τη Βιλερμπάν ο Μόρις

Ούτε στον δεύτερο αγώνα της "διαβολοβδομάδας" θα ενισχύσει τους Ερυθρόλευκους ο Μόντε Μόρις.

Χωρίς τον νεοφερμένο Αμερικανό γκαρντ και στην αυριανή (19/12) αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day των Πειραιωτών, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας πρόκειται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα στον κυριακάτικο (21/12, 13:00) αγώνα πρωταθλήματος με τον Κολοσσό για την Stoiximan GBL.

sdna.gr