Τρομερά επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας!

Ξύλο και των γονέων έπεσε στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας, ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν και την Ατλέτικο Νασιονάλ, οπαδούς των δύο ομάδων να μετατρέπουν τον αγωνιστικό χώρο σε… ρινγκ.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, που βρήκε την Ατλέτικο Νασιονάλ να κερδίζει τον τίτλο επικρατώντας με 1-0, οι φίλοι της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν εισέβαλαν μαζικά στον αγωνιστικό χώρο, κατευθυνόμενοι με απειλητικές διαθέσεις προς την… απέναντι πλευρά.

Ακολούθησαν εικόνες χάους, με την κατάσταση να βγαίνει άμεσα εκτός ελέγχου και τους οπαδούς των δύο «αιώνιων» αντιπάλων της χώρας να εμπλέκονται σε άγριες συγκρούσεις!

Δείτε τα βίντεο που... σοκάρουν:

Tras el pitazo final de la final de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot se registraron algunos desórdenes por parte de hinchas del Independiente Medellín, ante los cuales las autoridades intervinieron. Se espera en las próximas horas un balance de lo ocurrido. pic.twitter.com/Lg4IAOgcoO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 18, 2025

Tras la derrotada del DIM, algunos hinchas invadieron el campo de juego e incluso se enfrentaron a otros hinchas. El UNDMO tuvo que intervenir la tribuna Norte.



Por su parte, continúa la quema de pólvora desde algunas localidades del Atanasio Giradot. pic.twitter.com/BZ8Ov8S6N5 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 18, 2025

