ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρομερά επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρομερά επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας!

Σοκαριστικές σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας, όπου οπαδοί της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν και της Ατλέτικο Νασιονάλ μετέτρεψαν το γήπεδο σε… πεδίο μάχης!

Ξύλο και των γονέων έπεσε στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας, ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν και την Ατλέτικο Νασιονάλ, οπαδούς των δύο ομάδων να μετατρέπουν τον αγωνιστικό χώρο σε… ρινγκ.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, που βρήκε την Ατλέτικο Νασιονάλ να κερδίζει τον τίτλο επικρατώντας με 1-0, οι φίλοι της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν εισέβαλαν μαζικά στον αγωνιστικό χώρο, κατευθυνόμενοι με απειλητικές διαθέσεις προς την… απέναντι πλευρά.

Ακολούθησαν εικόνες χάους, με την κατάσταση να βγαίνει άμεσα εκτός ελέγχου και τους οπαδούς των δύο «αιώνιων» αντιπάλων της χώρας να εμπλέκονται σε άγριες συγκρούσεις!

Δείτε τα βίντεο που... σοκάρουν:

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με «όπλο» την προϊστορία για κέρδος στην Πάφο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ρίχνει γέφυρες επιστροφής στην Αγγλία ο Ρούμπεν Νέβες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει η ποινή της ΑΕΛ, απορρίφθηκε η έφεσή της

ΑΕΛ

|

Category image

«Ζεστό» ενδιαφέρον της ΑΕΛ για Παρούτη που ζήτησε να φύγει από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοσάδα... συστήνεται στον κόσμο του Απόλλωνα - «Γεννήθηκα με πίεση και άγχος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Κύπρος ανοίγει νέα εποχή αθλητικής παιδείας με το πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλας»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Μοίρασαν δώρα και χαμόγελα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια η αξία των 50 πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η απόφαση ήταν εύκολη στην Ένωση όμως το θέμα είναι οι διακανονισμοί...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Επέλεξε... ΑΕΠ ο Νεοφυτίδης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σενάρια για Τσάβι στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε ο Τσέριν, εξετάσεις για Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Οι 300.000 που... γλιτώθηκαν και οι «πιέσεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Αυτόν τον προπονητή σκέφτονται εάν φύγει ο Γκουαρδιόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα Αστέρια του Κυπριακού Ποδοσφαίρου «παίζουν δυνατά με γαλατάκι» - Δράση από Xαραλαμπίδης Κρίστης και ΠΑ.Σ.Π.

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη