Επέλεξε... ΑΕΠ ο Νεοφυτίδης!

Έπαιξε σε αρκετές ομάδες κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα ο Σπύρος Νεοφυτίδης. Μεταξύ άλλων, ο Απόλλωνας, ο Ολυμπιακός αλλά και η ΑΕΠ, η οποία πλέον δεν υπάρχει.

Ωστόσο με αυτό το αυτοκόλλητο επέλεξε να φωτογραφηθεί σε πορτρέτο, κατά τη διάκεια της παρουσίασης, μαζί με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης της νέας μεγάλης προωθητικής ενέργειας «Αστέρια Κυπριακού Ποδοσφαίρου – Παίζουν δυνατά με γαλατάκι». Μία δράση που γίνεται σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ)

Θα διαρκέσει από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 21 Μαΐου 2026 και αφορά ειδικές προωθητικές πολυσυσκευασίες γαλατάκι (4×250ml), αποκλειστικά σε χαρτόδισκους, που περιλαμβάνουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα ποδοσφαιριστών του κυπριακού πρωταθλήματος.

Χ.Χ