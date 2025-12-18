Χριστούγεννα στην πρίζα!

Ο πρόεδρος της ομάδας της Λεμεσού στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης για τη παρουσίαση της συνεργασίας με την Τράπεζα Κύπρου αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα…

Ένα εξ αυτών όπως αναμενόταν ήταν ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ιανουαρίου. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου σημείωσε πως ο στόχος είναι να έρθουν οι τέσσερις νέοι παίκτες πριν το τέλος του 2025.

Πρόσθεσε δε, πως θα προκύψουν και αποχωρήσεις με την απόφαση να έχει παρθεί ήδη για τους δύο πρώτους. Αυτοί, σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα, δεν μπορούν να είναι άλλοι από τους Τομάλα και Ουεντραόγκο.

Από εκεί και πέρα, ο Κωνσταντίνου πήγε το θέμα - μεταγραφές, ένα βήμα παραπέρα αποκαλύπτοντας πως ένας παίκτης είναι ήδη κλειστός.

Με δεδομένο λοιπόν πως είμαστε ήδη 18 Δεκεμβρίου, οι επόμενες δύο βδομάδες μέχρι και το τέλος του 2025, αναμένονται με μεγάλη αγωνία. Η ΑΕΛ θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει τις κινήσεις της ή μεγάλο μέρος αυτών πριν το 2026, έτσι ώστε να μπει με νέα δεδομένα στη μάχη της διεκδίκησης των στόχων που έθεσε.