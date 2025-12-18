Οι 300.000 που... γλιτώθηκαν και οι «πιέσεις»

Στο δεύτερο σημείο από τα 16 που παραθέτει η Ομόνοια και αφορούν τη διαμάχη με τον Γέσπερ Γιάνσον, υπάρχει μία σοβαρή καταγγελία.

Η διοίκηση κάνει αναφορά για παραβίαση καθήκοντος και αναφέρει ένα περιστατικό που είχε να κάνει με μεταγραφή ποδοσφαιριστή, χωρίς να λέει ωστόσο ποιος είναι αυτός.

«Ο Jesper Janson ενώ ήταν υπεύθυνος για το ζήτημα των μεταγραφών της ομάδας, είχε προτείνει στη διοίκηση συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή με συνολικό κόστος κοντά στο €1.000.000 για τρία χρόνια συμβόλαιο. Η διοίκηση χωρίς τη συμβολή του Jesper Janson στο τέλος πέτυχε στην συγκεκριμένη μεταγραφή μείωση κόστους €300.000, η οποία, ως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, αφορούσε προμήθειες που θα πληρώνονταν σε μεσάζοντα τον οποίο ο Jesper Janson είχε παρουσιάσει, δηλαδή όχι τον επίσημο αντιπρόσωπο του ποδοσφαιριστή. Η διοίκηση ολοκλήρωσε την συγκεκριμένη μεταγραφή μέσω του επίσημου αντιπροσώπου του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, ο οποίος ενημέρωσε την ΟΜΟΝΟΙΑ ότι ποτέ δεν ζήτησε 1 εκατομμύριο και διαπιστώθηκε ότι τα ποσά ήταν υπερβολικά».

Και προχωρά, σημειώνοντας: «Παρά το γεγονός ότι ο παίκτης είχε ήδη υπογράψει και ταξίδευε αεροπορικώς προς την Κύπρο, ο Jesper Janson συνέχισε τις πιέσεις για υπογραφή του ίδιου ποδοσφαιριστή με σημαντικά υψηλότερο οικονομικό τίμημα από το ήδη υπογεγραμμένο. Υπογραμμίζεται ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ είχε εξασφαλίσει γραπτή επιβεβαίωση από τον επίσημο αντιπρόσωπο του ποδοσφαιριστή ότι ουδέποτε ο ίδιος είχε δώσει εξουσιοδότηση σε άλλο τρίτο πρόσωπο ή μεσάζοντα να διαπραγματευθεί τον ποδοσφαιριστή».