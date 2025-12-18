ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To επόμενο τριήμερο η τελευταία αγωνιστική της ECOMMBX Basket League για το 2025

Με τους αγώνες της 10ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται η δράση στην ECOMMBX Basket League για το 2025. Τα πέντε παιχνίδια, με τα οποία ξεκινάει ο β’ γύρος της α’ φάσης της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή (19/12) μέχρι την Κυριακή (21/12).

Η αυλαία της αγωνιστικής θα ανοίξει το βράδυ της Παρασκευής (19:00), στο στάδιο «Νίκος Σολομωνίδης» με το μεγάλο ντέρμπι των πάνω διαζωμάτων ανάμεσα στην TRIA EKA AEΛ BC και την Πετρολίνα ΑΕΚ. Οι φιλοξενούμενοι είναι η μοναδική αήττητη ομάδα μετά από εννέα παιχνίδια, ενώ οι «γαλαζοκίτρινοι» είναι στην τρίτη θέση με έξι νίκες και τρεις ήττες.

 Άλλα δύο παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο, με πρώτο χρονικά το παιχνίδι στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος» - Ελευθερία όπου στις 16:00 θα αναμετρηθούν η ΕΘΑ και ο Αχιλλέας Καϊμακλίου. Η ομάδα της Έγκωμης, σε εννέα αγώνες, έχει πάρει τρία ροζ φύλλα, ενώ ακόμη ψάχνει να κάνει σεφτέ στις νίκες το συγκρότημα του Καϊμακλίου.

Αργότερα (17:00), στο Λευκόθεο θα αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα. Οι «γαλαζίτρινοι» της Λευκωσίας έχουν μέχρις στιγμής απολογισμό τέσσερις νίκες και πέντε ήττες, έναντι τριών νικών και έξι ηττών των «γαλάζιων».

Άλλος ένας αγώνας στο Λευκόθεο θα γίνει την Κυριακή (17:00), με τον ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου να υποδέχεται την Ανόρθωση, με τις δυο ομάδες να θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες. Η ομάδα της Μόρφου έχει τέσσερις νίκες, ενώ από την άλλη η «Κυρία» έχει τρία ροζ φύλλα.

Τέλος, στην αίθουσα του Παραλιμνίου η Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου θα παίξει με τον Κεραυνό, την Κυριακή στις 18:30. Οι «ερυθροκίτρινοι» του Στροβόλου φιγουράρουν στη δεύτερη θέση με οκτώ νίκες σε εννέα παιχνίδια. Από την άλλη οι «βυσσινί» πέτυχαν να πανηγυρίσουν πέντε ροζ φύλλα.

 Αναλυτικά το πρόγραμμα:

 Παρασκευή 19/12

TRIA EKA AEΛ BC - Πετρολίνα ΑΕΚ 19:00 / Cytavision

Σάββατο 20/12

ΕΘΑ - Αχιλλέας Καϊμακλίου 16:00

ΑΠΟΕΛ - Απόλλων 17:00

Κυριακή 21/12

ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Ανόρθωση 17:00

Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου -  Κεραυνός 18:00

Διαβαστε ακομη