Με μείον 4 και συν 3 ή 4 η ΑΕΚ στη Σαμψούντα

Με απουσίες αλλά και επιστροφές η ΑΕΚ στο ματς της Πέμπτης με την Σαμσουνσπόρ.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα τη σύντομη εν Ελλάδι προετοιμασία της για τον αγώνα της Πέμπτης με την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει απώλειες αλλά και επιστροφές για το συγκεκριμένο ματς. Εκτός μάχης, πέραν των Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο και Λιούμπιτσιτς, που έπαιξαν την Κυριακή απέναντι στον Ατρόμητο αλλά δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα, δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον Γκατσίνοβιτς λόγω του διαστρέμματος που υπέστη. Ο Σέρβος, μάλιστα, αναμένεται να χάσει και τα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια για το 2025.

Πάντως ο προπονητής της «Ένωσης» θα έχει κάποιες σημαντικές επιστροφές. Μάνταλος και Ελίασον, που ήταν ήδη στην αποστολή και στον πάγκο για το ματς με τον Ατρόμητο αλλά δεν χρειάστηκε να αγωνιστούν, είναι διαθέσιμοι, όπως και ο Πένραϊς που ήταν τιμωρημένος στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Ζίνι, ενώ πιθανότητες να προλάβει έχει και ο Κουτέσα. Υπενθυμίζεται πως εκτός μάχης είναι ως το τέλος του χρόνου και ο Πιερό.

Κάποιες αλλαγές είναι πιθανό να γίνουν από τον Νίκολιτς. Παίκτες όπως οι Πένραϊς, Περέιρα, Μάνταλος και Κοϊτά χτυπούν την πόρτα της ενδεκάδας, ενώ όλα δείχνουν πως θα παραμείνουν στο βασικό σχήμα οι «κολώνες» της ενδεκάδας, όπως Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πινέδα και Γιόβιτς.

